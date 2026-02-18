Huczy wokół Tomasiaka. Padło nazwisko Świątek. Potwierdza domysły

To historia, która już stała się faktem, a w którą do teraz po części trudno uwierzyć. Wyczyn Kacpra Tomasiaka podczas igrzysk Mediolan-Cortina A.D. 2026 na stałe zapisze się w historii polskiego olimpizmu. Nie dość, że 19-latek został naszym najmłodszym medalistą w dziejach ZIO, to ostatecznie wrócił z Włoch z aż trzema krążkami, tym samym nawiązując do dokonań Ireny Szewińskiej, Justyny Kowalczyk oraz Otylii Jędrzejczak. W dodatku trzeci medal zdobył w duecie z Pawłem Wąskiem, którego nominacja była dyskutowana przed wyjazdem na imprezę czterolecia.

I tak Kacper Tomasiak, który wciąż nie miał okazji stanąć na podium w zawodach Pucharu Świata, stał się de facto na ten moment sportowym bohaterem numer jeden w naszym kraju. I jest obecnie rozchwytywany. Już w środę, tuż po powrocie do Polski, spotkał się w bielskim ratuszu z przedstawicielami miejscowych władz, odbierając gratulacje za swój potrójny, olimpijski skalp. A to dopiero początek.

Skoki narciarskie. Sukces Kacpra Tomasiaka jak "nokautujące uderzenie"

Jego gigantyczny sukces automatycznie przekuwa się w wielką rozpoznawalność, a ta przyciągnie wiele możliwości marketingowo-reklamowych. Wątpliwości co do tego nie ma Grzegorz Kita - specjalista i ekspert z zakresu marketingu i konsultingu sportowego, który zabrał głos na temat Kacpra Tomasiaka w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

- Tomasiak wkroczył do powszechnej świadomości Polaków z przytupem i impetem. Objawił się dosłownie dwa miesiące temu, a teraz praktycznie z marszu zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich. To było nokautujące uderzenie, które bardzo silnie zostaje w świadomości i radykalnie zwiększa jego rozpoznawalność oraz znajomość, zarówno wspomaganą, jak i spontaniczną - powiedział.

Jak pisze autor tekstu, Mateusz Kmiecik, "Kita sygnalizował możliwość powtórki z historii", czyli słynnej współpracy innego skoczka - Adama Małysza z jednym z producentów napojów energetycznych, z którym umowę podpisała między innymi Iga Świątek, a wcześniej zrobił to i Robert Lewandowski. Prezes Sport Management Polska potwierdził domysły sugerujące, że Kacper Tomasiak może pójść ich tropem.

- Uważam, że prędzej czy później, nawet zastąpi tamte gwiazdy. Marketing i konsumenci ogólnie potrzebują nowości. Potencjał jest ogromny. Natomiast to jeszcze zależy od tego, w którym okresie i jak kreatywnie będą planowali kampanię. Przygotowanie dobrej, spójnej, wysokozasięgowej kampanii wymaga czasu, ale skoki narciarskie mają kontekst zimowy i wtedy się to najlepiej sprzedaje. Z kolei medale olimpijskie mają moc uniwersalną i ogólnie jest to zbyt duża gratka, aby ją odpuścić. Działać trzeba oczywiście w zgodzie z "Regułą 40." Karty Olimpijskiej, ograniczającej szereg możliwości promocyjnych i reklamowych z udziałem zawodnika w czasie igrzysk, lecz obecnie oczy Polaków są przecież skierowane na Tomasiaka. To wielka okazja - powiedział.

Sam Kacper Tomasiak już niebawem będzie miał okazję, by sięgnąć po kolejny laur. W najbliższą niedzielę na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince odbędą się bowiem mistrzostwa Polski, w której udział ma wziąć nie tylko 19-latek, ale i pozostali członkowie naszej olimpijskiej załogi z Predazzo.

