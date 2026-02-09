Huczy o Tomasiaku. Trener Polaka nie mógł milczeć. Robi się gorąco

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Przed poniedziałkowym konkursem olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo aż huczy wokół Kacpra Tomasiaka. Genialny 19-latek błyszczał dotąd na włoskiej skoczni i swoimi treningowymi skokami rozbudził nadzieję przynajmniej na walkę o czołowe lokaty. Im bliżej konkursu, tym robi się goręcej. A atmosferę podgrzał jeszcze były szkoleniowiec reprezentanta Polski Sławomir Hankus, tłumacząc, dlaczego wierzy w świetne skoki Kacpra Tomasiaka.

Sportowiec ubrany w kombinezon i kask do skoków narciarskich podczas lądowania na śniegu oraz w zbliżeniu z numerem startowym i nartami, otoczony przez elementy oznaczeń sponsorskich.
Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcjiKERSTIN JOENSSON / AFPAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Przed poniedziałkowym konkursem igrzysk olimpijskich na normalnej skoczni w Predazzo w Polsce wciąż wymieniane przede wszystkim jedno nazwisko: Tomasiak. Kacper Tomasiak. 19-latek z impetem wszedł w tym sezonie Pucharu Świata do międzynarodowej elity, a teraz swoimi treningowymi skokami obudził nadzieję na to, że podczas pierwszej odsłony walki o medale zdoła sporo namieszać w ścisłej czołówce. Podczas poszczególnych serii zajmował odpowiednio 7., 11., 9., 2. oraz 5. lokatę, odpuszczając sobie potem ostatni niedzielny trening.

- Takie skoki na treningach uspokajają. Przyjeżdżaliśmy do Predazzo i wiedzieliśmy, że chłopaki wyglądają nieźle. Oczywiście nie mieliśmy porównania z innymi. Już czwartkowe skoki pokazały nam, że jest nieźle, a teraz tylko się w tym utwierdziliśmy. W poniedziałek zatem wszystko się może wydarzyć - zadeklarował po niedzielnych próbach swoich podopiecznych trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w centrum uwagi na igrzyskach olimpijskich

O tym, że Kacpra Tomasiaka stać na naprawdę świetny występ na igrzyskach olimpijskich A.D. 2026 przekonany jest także jego były szkoleniowiec Sławomir Hankus, który w rozmowie z serwisem Eurosport.pl podzielił się swoją prognozą, jeszcze bardziej podgrzewając atmosferę przed rywalizacją na normalnej skoczni.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe występy w Pucharze Świata i odporność psychiczną, myślę, że Kacper poradzi sobie na igrzyskach. Uważam, że ma szansę na lokaty w czołowej ósemce na obu skoczniach, choć na małej ciut większe
powiedział

Tomasiak błyszczy, a tu takie ogłoszenie Prevca. Na przekór Maciusiakowi

Sławomir Hankus wypowiedział się także na temat Kamila Stocha, nie kryjąc, że jest rozczarowany jego występami w zawodach Pucharu Świata. Ale podkreślił przy tym, że walka o medale igrzysk rządzi się swoimi prawami. I niejednokrotnie dochodzi podczas niej do niespodzianek czy nawet sensacji.

- Przed sezonem byłem bardziej pozytywnie nastawiony, zwłaszcza do skoków Kamila Stocha. Natomiast olimpijskie konkursy rządzą się swoimi prawami. Zdarzają się niespodzianki, a nasza reprezentacja na igrzyskach potrafi wznieść się na wyżyny. Pamiętamy choćby Stefana Hulę, który niespodziewanie prowadził po pierwszej serii zawodów na małej skoczni w Pjongczangu. Co prawda nie zdobył medalu, ale piąte miejsce było rewelacyjne. W Pekinie nikt nie spodziewał się, że Dawid Kubacki może stanąć na podium - stwierdził były trener Kacpra Tomasiaka.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak w akcji
Skoki Narciarskie

2 dni skoków. Niebywałe, co zrobił Tomasiak. Polak 0,3 punktu od TOP3

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Skoczek narciarski ląduje na ośnieżonym zeskoku, unosząc ręce dla utrzymania równowagi, w tle widoczne ślady na śniegu oraz fragmenty zielonych gałązek ozdabiających zeskok.
Kacper TomasiakRONI REKOMAA/LehtikuvaAFP
Kamil Stoch
Kamil StochMarcin GolbaAFP
Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja