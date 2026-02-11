Huczy o Tomasiaku, a tu Stoch numerem jeden. Nagła wiadomość. I to od kogo

Iga Świątek zdążyła już pokazać, że żywo interesuje się tym, co dzieje się podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Nasza najlepsza tenisistka najpierw aktywnie reagowała na start, a później i nieszczęsny wypadek Lindsey Vonn, a potem pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi srebrnego medalu tuż po jego kapitalnym poniedziałkowym występie na normalnej skoczni w Predazzo.

Igrzyska olimpijskie. Polacy w akcji. Iga Świątek podała 2 nazwiska

Nasza wiceliderka światowego rankingu rywalizuje obecnie w Dosze o swój pierwszy tytuł w tym sezonie. To właśnie tam 24-latkę postawili przed kamerą przedstawiciele organizacji WTA, którzy nawiązując do imprezy czterolecia toczącej się we Włoszech, zapytali ją o rodaka, którego poczynania śledzi z największymi wypiekami na twarzy. I choć obecnie najgłośniej jest właśnie o wspomnianym Kacprze Tomasiaku, Iga Świątek ma innego faworyta.

Z polskich sportowców najbardziej ekscytuję się oglądaniem w akcji Kamila Stocha. On już jest legendą

Wskazała jednak przy tym na jeszcze jednego zawodnika, a jest nim nasz snowboardzista - Oskar Kwiatkowski. Jak podkreśliła Iga Świątek, miała już okazję osobiście poznać 29-latka. Ze względu na zobowiązania sponsorskie oboje wzięli wspólnie udział w sesji zdjęciowej.

Oskar Kwiatkowski brał udział w niedzielę na trasie w Livingo w rywalizacji w slalomie gigancie równoległym. I niestety poległ już w kwalifikacjach. - Trasa jest super, przygotowanie też jest ok, wszystko było w porządku. Nie ma na co narzekać. Taki jest ten sport. Nieprzewidywalny, nie wybacza. Szargają mną emocje, czuję zawód i złość, ale brałem pod uwagę taki scenariusz. Jesteśmy na tej jednej krawędzi, przyciskamy na maksa, staramy się jechać jak najszybciej i różne rzeczy mogą się po drodze wydarzyć - mówił po swoim występie.

Wracając natomiast do Igi Światek, mimo własnych tenisowych obowiązków, Polka chce czerpać z imprezy czterolecia pełnymi garściami. - Patrząc ogólnie, chciałabym zobaczyć wszystko, ponieważ na letnich igrzyskach nie miałam okazji, by widzieć wiele. Oglądałam trochę lekkoatletyki na żywo, ale przede wszystkim skupiałam się na mojej rywalizacji. A teraz mogę być wolna i oglądać wszystko od początku do końca. I przez cały tydzień będę zajęta, robiąc właśnie to - zadeklarowała nasza tenisistka.

