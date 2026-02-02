Huczy o przewrocie ws. Żyły. Wypalił o nagłej zmianie w składzie na igrzyska

Maciej Maciusiak postanowił, że nasi tegoroczni reprezentanci olimpijscy w skokach narciarskich nie pojawią się na zawodach PŚ w Willingen. Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zostali w Polsce, by na miejscu przygotowywać się do rywalizacji we Włoszech. Decyzja ta ma i zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi wskazują na spokój oraz odpoczynek potrzebne przed wyjazdem na najważniejsza imprezę czterolecia. Drudzy pod wątpliwość stawiają sens izolowania zawodników od rywalizacji na najwyższym poziomie. Nie jest to jedyne kontrowersyjne ustalenie sztabu i PZN. Na tapecie znalazł się bowiem także temat Piotra Żyły.

Piotr Żyła jednak może pojechać na igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026?

Mistrzostwa świata w lotach w Obertsdorfie były w wykonaniu Piotra Żyły na tyle udane, że zaczęto spekulować, czy to nie on powinien znaleźć się w składzie skoczków jadących na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Jako jedyny Polak notował próby powyżej 200 metrów, co zauważał Wojciech Fortuna.

"Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN" - mówił dla WP SportowychFaktów i apelował o rozważenie kandydatury "Wewióra" do wyjazdu do Włoch.

Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech

Teraz w Willingen Żyła znów prezentował się najlepiej z całej biało-czerwonej kadry. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata oddał skoki na 140 i 147.5 m, co pozwoliło mu ostatecznie zająć 9. miejsce. Do zwyżki jego formy nawiązuje Apoloniusz Tajner, niegdysiejszy trener Adama Małysza i były prezes PZN.

"Przed mistrzostwami świata w lotach rozmawiałem z Wojtkiem Fortuną. I tak sobie rozmawiamy: co jak Piotrek Żyła zostanie mistrzem świata? Bo przecież loty są nieobliczalne. A teraz jeszcze Puchar Świata w Willingen. Co jak tam wygra? Myślę, że z powodów zdrowotnych na sam koniec, czyli tuż przed igrzyskami, można jeszcze zmienić skład, ale nie o tym chcę mówić, a o tym, że prezentuje poziom, z którym można jechać na igrzyska" - powiedział w programie "Magazyn Sportów Zimowych" na antenie Polsatu.

Sam Żyła swoją dyspozycję podsumowuje z radością. "No i bajka. Fajny skok na koniec MŚ w lotach indywidualnych. Troszkę frajdy i od razu banan na twarzy" - napisał w mediach społecznościowych po rywalizacji w Oberstdorfie. "Tak to się można bawić" - dodaje teraz, po konkursie w Willingen. Na wyjazd na igrzyska raczej nie liczy, ale uśmiech i tak zdaje się nie schodzić z jego twarzy.

Rozwiń

Piotr Żyła w Willingen Swen Pförtner AFP

Piotr Żyła Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Piotr Żyła w Willingen Swen Pförtner AFP

Eksperci o szansach medalowych Polaków w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport