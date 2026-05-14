Horngacher zostaje w bazie w Niemczech. Wiceprezes PZN: To żadna sensacja

Ze związkowej centrali na razie napływają jednoznacznie dobre relacje - powrotna współpraca polskich skoków ze Stefanem Horngacherem rozpoczęła się bardzo obiecująco. Dotąd, dwukrotnie, w naszym kraju kontraktowano Austriaka na stanowisku szkoleniowca. Tym razem objął inną funkcję, a cała dyscyplina ma zyskać na jego ogromnym doświadczeniu. Mianowicie został koordynatorem systemu szkolenia, a więc w założeniu - we współpracy z wszystkimi trenerami na wszystkich poziomach - ma stworzyć nową jakość w tej dyscyplinie.

Horngacher nadal będzie mieszkał w Niemczech. Działacze tłumaczą

Po to, abyśmy po zakończeniu kariery przez Kamila Stocha i rozchwianiu pozostałych, najstarszych stażem liderów, nie mówili, że tę dyscyplinę ciągnie tylko Kacper Tomasiak - objawienie igrzysk olimpijskich, zdobywca trzech medali.

Gdy za sprawą ustępującego prezesa PZN Adama Małysza okazało się, że działacze zablokowali mu możliwość jak najszybszego zakontraktowania Horngachera, wiceprezesi i członkowie zarządu z marszu zaczęli być potężnie krytykowani. Z czasem okazało się, że krytyka w czambuł w tym konkretnym przypadku nie do końca jest uzasadniona.

Rafał Kot w rozmowie z Interią sygnalizował, że jednym z ważnych wątków są pieniądze, czyli obniżenie apanaży dla Austriaka. A później w otwarte karty zagrał Wojciech Fickowski, mówiąc wprost, że były szkoleniowiec Niemców nie będzie miał gwiazdorskiego kontraktu.

Dochodziła kwestia dogrania wszystkich kompetencji, a także formy ich realizacji przez Horngachera. Dziś w tym aspekcie poznaliśmy dużo więcej szczegółów.

Przede wszystkim nie chcieliśmy wyrazić zgody na zajęcia bardziej online z kadrami. Bo skończyłoby się tak, że bywałby bardzo rzadko. A w nowym porozumieniu z nim jest tak, że będzie dużo częściej przyjeżdżał, uczestnicząc w obozach i mając skuteczniejszy, bo bezpośredni nadzór nad kadrami. Ponadto będzie mógł udzielać więcej swoich cennych rad również innym trenerom

Kot dodaje, że ustalenia z Małyszem nie dotyczyły trybu online, ale brak uściśleń generowałby takie ryzyko. - Po prostu nie było konkretnie powiedziane ile ma być, kiedy i czym konkretnie się zająć. Teraz jedno jest pewne: dogadane zostało wszystko, i sprawy finansowe, i sprawy jego zaangażowania wraz z zakresem obowiązków.

- W każdym razie nie stało się tak, jak koniecznie chciały to widzieć niektóre media, iż przeciąganie negocjacji sprawi, że Horngacher pójdzie gdzie indziej. I wówczas byłoby używanie na zasadzie: "a mówiliśmy". A tu się stało inaczej, my sprawy cały czas mieliśmy pod kontrolą - przekonuje ojciec Macieja Kota.

Okazuje się jednak, że Austriak w związku z nową, absorbującą pracą, nie przeprowadzi się do Polski. Jego stałym miejscem zamieszkania nadal będą Niemcy, gdzie ma rodzinę. Czy w świetle wymagań ta sytuacja nie będzie rodziła w niedalekiej przyszłości problemów?

W tej sprawie zwróciliśmy się do Wojciech Gumnego, wiceprezesa PZN, czy jest to jedna z negocjacyjnych porażek działaczy. - Panie redaktorze, w poprzednim tygodniu Stefan był w Zakopanem, teraz jest w Szczyrku. A w kolejnym tygodniu razem z zawodnikami będzie jeszcze w innym miejscu. Stefan ma być z kadrą na każdym zgrupowaniu i tak się dzieje - mówi działacz.

Zdaniem Gumnego brak obecności Horngachera pod polskim adresem to nie powód, by szukać w tym problemu. - Możemy się zastanawiać, czy dojazd do siebie do domu trwa długo czy mało, ale tak dzisiaj pracuje wiele osób, że dojeżdża się na znaczne odległości. Tak pracuje świat, więc ja nie widziałbym tutaj słabości. To żadna sensacja - uważa.

Jest z kolei przykład Thomasa Thurnbichlera, który zdecydował się zamieszkać w naszym kraju, ale tutaj doszły też kwestie z obszaru życia prywatnego. - To był swego rodzaju ewenement. W tej sprawie najlepszych informacji udzieliłby panu Adam Małysz, ale ja uważam, że to nie jest żadna przeszkoda, gdzie on mieszka. Ja mieszkam w Nowym Targu, a dojeżdżam do Krakowa, czy do Zakopanego. Stefan ma żonę i rodzinę w Niemczech, tam prowadzą życie, więc co mielibyśmy zrobić? Wszystkich ich tutaj ściągnąć? - przekonuje Gumny, który kilka dni temu został wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu.

Identyczny punkt widzenia przedstawia Wojciech Fickowski. - W tym charakterze, w jakim Stefan został u nas zatrudniony, czyli roli koordynatora, ja nie widzę problemu. Będzie się pojawiał wtedy, kiedy trzeba, ale nie musi tu przebywać 24 godziny na dobę - tłumaczy ten, który nie jest największym entuzjastą Austriaka w naszych skokach. Nie odmawia mu wielkiej fachowości, ale z okresu poprzedniej pracy w Polsce w niedawnej rozmowie z Interią powiedział wprost: "ja mu nie ufam".

Jednocześnie Fickowski przekazał Interii wiadomość, związaną z nadchodzącymi za miesiąc wyborami w PZN.

- Nie będę kandydował w kolejnych wyborach na członka do zarządu. Po jednej kadencji ubywam z tego gremium - ogłosił. Dlaczego nie będzie kandydował? - Bo nie. Na razie nie będę o tym mówił publicznie. Za to dalej będę zajmował się skokami, ale u siebie w okręgu i klubie, czyli SSR Sokół Szczyrk.

Artur Gac, Interia

