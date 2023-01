Horngacher zdruzgotany. Były trener Polaków wyrzucił to z siebie po klęsce

Takiej degrengolady reprezentacji Niemiec, jakiej byliśmy świadkami podczas zakończonego Turnieju Czterech Skoczni, nikt się nie spodziewał. To duży cios także dla trenera kadry Stefana Horngachera, byłego szkoleniowca "Biało-Czerwonych". Austriak w dosadny sposób podsumował to, co najczarniejszymi zgłoskami zapisało się w jego bogatym CV.