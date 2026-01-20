Partner merytoryczny: Eleven Sports

Horngacher zdecydował ws. reprezentacji. Koniec spekulacji. Oto jego wybrańcy

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo to najważniejsza impreza czterolecia. Na nieco ponad dwa tygodnie przed inauguracją poznajemy coraz więcej nazwisk, które powalczą o medale we Włoszech. Takie decyzje zapadły właśnie w Niemczech. Trener Stefan Horngacher zdecydował, kto będzie miał szansę powalczyć na olimpijskiej skoczni w Predazzo.

Mężczyzna w czerwonej czapce z logotypami sponsorskimi ubrany w ciemną kurtkę z naszywkami, stojący na śniegu, z ręką za głową, skoncentrowany i zamyślony. W tle rozmyte sylwetki innych osób w podobnych czapkach.
Stefan Horngacher wybrał kadrę na zimowe igrzyska olimpijskieMarcin GolbaAFP
Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Kilka dni temu zakończyły się kwalifikacje. Wiadomo, że do Włoch poleci trzech polskich skoczków narciarskich. Pewniakiem wydaje się być lider naszej reprezentacji Kacper Tomasiak. Eksperci typują, że na olimpijskie zawody udadzą się także Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Ostateczną decyzję Polski Związek Narciarski ma podać 22 stycznia.

Skoki narciarskie. Oto wybrańcy Stefana Horngachera

Problemów z obsadą kadry nie mieli Niemcy, którzy na olimpijskie zawody w Predazzo mogą wysłać czterech skoczków. Trener Stefan Horngacher postawił na Felixa Hoffmanna, Piusa Paschke, Philippa Raimunda i Andreasa Wellingera. Poza kadrą znalazł się Karl Geiger, który ostatnio nie prezentował najlepszej dyspozycji. Do Włoch lecą więc czterej najlepsi w tym sezonie reprezentanci Niemiec.

    Niemcy w Pucharze Świata w sezonie 2025/26

    • 7. Philipp Raimund 670 pkt
    • 9. Felix Hoffmann 576 pkt
    • 23. Pius Paschke 170 pkt
    • 36. Andreas Wellinger 57 pkt
    • 43. Karl Geiger 34 pkt
    • 63. Luca Roth 3 pkt

    Niemcy wysyłają do Włoch także cztery kobiety: Selinę Freitag, Katharinę Schmid, Agnes Reisch i Juliane Seyfarth. Łącznie olimpijska kadra naszych zachodnich sąsiadów będzie liczyć 183 sportowców, którzy powalczą w 15 dyscyplinach. Nazwiska wszystkich sportowców zostały opublikowane we wtorek (20 stycznia) przez Niemiecki Komitet Olimpijski (DOSB). - Cieszymy się, że mamy tak liczną i silną reprezentację. Igrzyska za pasem i zapowiadają się jako prawdziwy festiwal sportów zimowych - przekazał Thomas Weikert, szef komitetu olimpijskiego w Niemczech.

    Skoczkowie indywidualnie o medale powalczą 9 lutego i 14 lutego. Z kolei 16 lutego odbędzie się konkursów duetów.

    Mężczyzna w czerwonej czapce z logo i żółtej kurtce sportowej, z radiokomunikatorem w uchu, stoi przed tablicą z rozmazanym tłem zawierającym logotypy. Wygląda poważnie, patrzy lekko w bok.
    Stefan Horngacher jako szkoleniowiec reprezentacji NiemiecDaniel KarmannAFP
