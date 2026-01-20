Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Kilka dni temu zakończyły się kwalifikacje. Wiadomo, że do Włoch poleci trzech polskich skoczków narciarskich. Pewniakiem wydaje się być lider naszej reprezentacji Kacper Tomasiak. Eksperci typują, że na olimpijskie zawody udadzą się także Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Ostateczną decyzję Polski Związek Narciarski ma podać 22 stycznia.

Skoki narciarskie. Oto wybrańcy Stefana Horngachera

Problemów z obsadą kadry nie mieli Niemcy, którzy na olimpijskie zawody w Predazzo mogą wysłać czterech skoczków. Trener Stefan Horngacher postawił na Felixa Hoffmanna, Piusa Paschke, Philippa Raimunda i Andreasa Wellingera. Poza kadrą znalazł się Karl Geiger, który ostatnio nie prezentował najlepszej dyspozycji. Do Włoch lecą więc czterej najlepsi w tym sezonie reprezentanci Niemiec.

Niemcy w Pucharze Świata w sezonie 2025/26

7. Philipp Raimund 670 pkt

9. Felix Hoffmann 576 pkt

23. Pius Paschke 170 pkt

36. Andreas Wellinger 57 pkt

43. Karl Geiger 34 pkt

63. Luca Roth 3 pkt

Niemcy wysyłają do Włoch także cztery kobiety: Selinę Freitag, Katharinę Schmid, Agnes Reisch i Juliane Seyfarth. Łącznie olimpijska kadra naszych zachodnich sąsiadów będzie liczyć 183 sportowców, którzy powalczą w 15 dyscyplinach. Nazwiska wszystkich sportowców zostały opublikowane we wtorek (20 stycznia) przez Niemiecki Komitet Olimpijski (DOSB). - Cieszymy się, że mamy tak liczną i silną reprezentację. Igrzyska za pasem i zapowiadają się jako prawdziwy festiwal sportów zimowych - przekazał Thomas Weikert, szef komitetu olimpijskiego w Niemczech.

Skoczkowie indywidualnie o medale powalczą 9 lutego i 14 lutego. Z kolei 16 lutego odbędzie się konkursów duetów.

