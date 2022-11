- Byli trenerzy Polski Stefan Horngacher i Michal Doleżal protestowali w FIS-ie przeciw naszym butom, ale przegrali. Możemy w nich skakać, więc nie ma problemu. Teraz wszystkie kraje spoglądają na nas. My również od czasu do czasu patrzymy na to, co oni robią. Natomiast moja opinia jest jasna: jeśli za bardzo oglądasz się na innych, to tracisz koncentrację na tym, co sam masz zrobić - powiedział Interii trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler.

Ta wiadomość poruszyła środowisko skoków.

Adam Małysz reaguje na zachowanie Horngacher i Doleżala

Rok temu Horngacher obalił buty Polaków, wykorzystując fakt, że zostały one zgłoszone za późno do FIS-u.

- Na szczęście na ten rok nasze buty zostały zatwierdzone. FIS już wcześniej zaklepał ich dopuszczenie, według pewnych reguł - powiedział Interii Adam Małysz.

Wyjaśnił też szczegóły dotyczące obawia.

- Tył butów musi się pokrywać liczbą centymetrów z wkładką i wszystko jest ok, bo taki też był zamiar - wyjaśnił.

- Wiemy też, że w trakcie sezonu Stefan Horngacher wyskoczył z butami, których mu nie dopuszczono. O to samo nas oskarżył rok temu w Wilingen. Teraz sam to zaniedbał, nie zgłosił przed końcem maja nowych butów, więc one nie zostały dopuszczone - tłumaczył prezes PZN-u.

Czy Małysz ma pretensje do Horngachera i Doleżala o brak lojalności dla byłego żywiciela, pracodawcy?

- Wiem doskonale, że oni grają teraz do innej bramki. Trudno wymagać od nich, żeby nie dbali o interes swojego teamu. Dopóki byli w Polsce, to robili dla nas to, co jest najważniejsze - uważa prezes PZN-u.

- Na pewno mi jest szkoda tego, że gdzieś tam pracujemy, bo to nie tylko ci trenerzy myślą o tym, co wymyślić, jak ulepszyć sprzęt. Trener w jakimś stopniu sobie to później przypisuje. Szuka też argumentów, którymi może walczyć, będąc już w innym teamie. W przyszłości trzeba by było wprowadzić klauzulę poufności, chyba że FIS wprowadzi zakaz stosowania nowinek i sprzęt zostanie dokładnie określony w przepisach, by był taki sam dla wszystkich - uważa Adam.

Adam Małysz: Nie tędy droga

Adam Małysz zdradził też zamiary FIS-u odnośnie regulacji w sprawie obuwia przed następnym sezonem - 2023/2024.

- Buty będą wówczas zupełnie inne: będą symetryczne, a nie asymetryczne i pewnie tył gąbki będzie zmniejszony. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Asymetryczne buty powodują, że zawodnikowi łatwiej prowadzić narty w powietrzu. To wszystko kwestia przyzwyczajenia, ale powtarzam, mam wątpliwości, czy akurat tędy powinna prowadzić droga - akcentował.

Czy zmiany w sprzęcie przekładają się na odległość czy bardziej gwarantują pewność skoczkom, że pod względem sprzętu są najlepiej wyposażeni?

Po trosze wszystko ma znaczenie. Odległość i bezpieczeństwo, FIS cały czas powtarza, że ono jest dla niego najważniejsze. Stąd te redukcje wkładek, kątów butów, kombinowano różne rzeczy. Z jednej strony fajnie, że dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile pyta zawodników o odczucia, bo to oni skaczą, a nie trenerzy, nie ci którzy się opiekują sprzętem. I wtedy można budować najbardziej optymalny sprzęt, który daje nie tylko odległość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. ~ dowodził Adam Małysz

Adam Małysz: Nie lubię wyskakiwać przed szereg – w przeciwieństwie do mojego poprzednika. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w Wiśle:

1. Kamil Stoch

2. Dawid Kubacki

3. Piotr Żyła

4. Paweł Wąsek

5. Jakub Wolny

6. Aleksander Zniszczoł

7. Stefan Hula

8. Kacper Juroszek

9. Klemens Murańka

10. Jan Habdas

11. Maciej Kot

12. Tomasz Pilch

13. Andrzej Stękała

Thomas Thurnbichler komentuje letnie mistrzostwa Polski w skokach / Michał Białoński / INTERIA.TV

Program Pucharu Świata w Wiśle

Piątek, 4.11.2022

12:00 - Oficjalny trening kobiet

14:00 - Kwalifikacje kobiet

16:00 - Oficjalny trening mężczyzn

18:15 - Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 05.11.2022

11:00 - Seria próbna kobiet

12:00 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

15:00 - Seria próbna mężczyzn

16:00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn