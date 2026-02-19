Horngacher wywołał burzę. Niemczy huczą: Sensacja. Wzrok padł na Stocha

Stefan Horngacher wywołał niemałą burzę ogłaszając już w październiku, że po zakończeniu obecnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich opuści stanowisko trenera reprezentacji Niemiec. Od tamtej pory za naszą zachodnią granicą nieustannie trwa ożywiona dyskusja dotycząca tego, kto zastąpi 56-letniego Austriaka, który pomógł Philippowi Raimundowi sięgnąć po złoty medal olimpijski na normalnej skoczni w Predazzo.

W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że niemiecką kadrę przejąć może Alexander Stoeckl, który obecnie doradza reprezentacji Kazachstanu, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w polskiej federacji. Niemiecki związek odniósł się do tych doniesień, dementując informację o domniemanym osiągnięciu porozumienia, ale nie same rozmowy. Sam zainteresowany stwierdził za to natomiast, że są to tylko medialne spekulacje. Listą swoich kandydatów do zastąpienia Stefana Horngachera przedstawił teraz w niemieckim Eurosporcie Werner Schuster.

Skoki narciarskie. Kto zastąpi Stefana Horngachera? Są polskie wątki

"Trenerska sensacja" - komentuje jego słowa portal Sport.de, przytaczając nazwiska, które padły z ust Austriaka. A ten wśród możliwych następców byłego trenera Polaków widzi innych szkoleniowców, mających za sobą pracę z naszymi skoczkami narciarskimi.

Werner Schuster wśród swoich faworytów wymienił między innymi Andreasa Mittera oraz Thomasa Thurnbichlera, który pracował dla reprezentacji Polski w latach 2022-25, a następnie objął kadrę B naszych zachodnich sąsiadów. To jednak nie koniec, bo wzrok słynnego austriackiego trenera padł także w stronę Kamila Stocha, a dokładniej jego trenera Michala Doleżala, który w przeszłości także odpowiadał za całą naszą reprezentację, a następnie współpracował ze Stefanem Horngacherem.

- Oczywiście, są inni. Michal Doleżal, który również kiedyś pracował w reprezentacji Niemiec - powiedział Werner Schuster. 56-latek wspomniał również o kandydaturach Martina Schmitta oraz Severina Freunda, których osobiście skreślił jednak ze względu na zbyt nikłe doświadczenie.

