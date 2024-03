Nasi zachodni sąsiedzi na fińskim obiekcie zaprezentowali się w składzie: Pius Paschke, Stephan Leyhe, Philipp Raimund, Andreas Wellinger. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal sześciu lat w składzie niemieckiej kadry zabrakło Karla Geigera. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 24 marca 2018 roku podczas rywalizacji w Planicy.

Skoki narciarskie: PŚ w Lahti. Stefan Horngacher wprost o niemieckiej kadrze

Niemieccy skoczkowie przylecieli do Lahti po słabym dla siebie weekendem z Pucharem Świata w skokach narciarskich na własnym terenie. Trener Stefan Horngacher po sobotnim konkursie nie zamierzał ukrywać, że po zawodach na "mamuciej" skoczni nastroje w jego reprezentacji - delikatnie rzecz ujmując - nie były najlepsze. Jest jednak przekonany, że doszło już do zmiany i jego podopieczni poczynili krok do przodu.