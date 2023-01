Horngacher reaguje na wpadkę mistrza świata! Jest kluczowa decyzja Niemców

W dwóch pierwszych konkursach Turnieju Czterech Skoczni - w dodatku rozgrywanych we własnej ojczyźnie - 31-latek nie zdołał jednak wywalczyć kwalifikacji do drugiej serii . W inauguracyjnych zawodach zdumiał wszystkich, przegrywając dość wyraźnie (o 3,1 punktu) z reprezentantem Turcji, Fatihem Ardą Ipcioglu , natomiast w Ga-Pa w parze pokonał go jego rodak - Pius Paschke.

Skoki narciarskie. Stefan Horngacher broni Markusa Eisenbichlera. "Robi dobre wrażenie"

53-letni szkoleniowiec stwierdził wprost, że nie ma szans na to, by Markus Eisenbichler wrócił do domu przed ostatnimi zawodami Turnieju Czterech Skoczni, a głównym celem pozostają tegoroczne mistrzostwa świata w Planicy. - To jasne, że Markus pojedzie z nami do Bischofshofen. Cel jest jasny, a są nim mistrzostwa świata w Planicy - cytuje wypowiedź Stefana Horngachera portal Skispringen.de.