Horngacher "przejechał się" po sędziach. Trener Niemców wściekły. Grzmi po konkursie

Polscy kibice trzeci raz w trakcie tych igrzysk mogą świętować medal Biało-Czerwonych zdobyty na skoczni. Najpierw dwukrotnie świat zaskoczył Kacper Tomasiak, a potem dołączył do niego Paweł Wąsek, który wspólnie ze swoim młodszym kolegą zajął drugie miejsce w duetach.

Mogłoby być jednak inaczej, gdyby nie anulowana trzecia seria rywalizacji na trzy skoki przed końcem. Warunki na skoczni robiły się bardzo trudne, a jury przeciągało konkurs, robiło długie przerwy, co skutkowało zasypaniem torów najazdowych. Nie przeszkodziło to jednak Philippowi Raimundowi.

Horngacher wprost o jury. Jaśniej się nie dało

Niemiec w swoim ostatnim skoku na tych igrzyskach pofrunął na 136. metr i przypuścił atak na podium, a kto wie, może także złoty medal. Strata do Austriaków była ogromna, ale w tych warunkach przy niskim rozbiegu wszystko było możliwe. Ostatecznie jednak ten skok nie ma znaczenia, bo trzecią serię anulowano i uznano wyniki po drugiej.

To oznaczało, że Niemcy skończą na piątym miejscu, a Polacy na drugim. Decyzja nadeszła po bardzo długim czasie oczekiwania i była oczywiście bardzo bolesna dla Niemców. Po konkursie przed kamerami niemieckiego Eurosportu stanął trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher.

- To nie była dobra decyzja jury, żeby tak długo czekać. Mają przecież radar pogodowy, mają wszystkie możliwości. Widzą przecież, że nadchodzi front pogodowy - wtedy trzeba może pewne rzeczy przewidzieć z wyprzedzeniem. A potem trzeba po prostu szybciej reagować - rozpoczął szkoleniowiec.

- Ten skok Philipp może sobie zapisać na plus, to jasne - to była super próba. On w ogóle tutaj świetnie skakał, byłem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę wykonał świetną robotę i potrafił pokazać swoje możliwości. Ale cóż, ostatecznie jesteśmy o 0,3 punktu za medalem, co oczywiście nas boli - dodał Austriak.

