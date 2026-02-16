Horngacher "przejechał się" po sędziach. Trener Niemców wściekły. Grzmi po konkursie

Rafał Sierhej

Reprezentacja Niemiec była o krok od zdobycia medalu w konkursie duetów, ale sędziowie na trzy skoki przed końcem zdecydowali o anulowaniu wyników trzeciej serii, a co za tym idzie skoku Philippa Raimunda. Nie może więc dziwić, że wściekły przed kamerami Eurosportu stanął Stefan Horngacher. - To nie była dobra decyzja jury, żeby tak długo czekać - powiedział trener Niemców na gorąco.

Mężczyzna w żółtej czapce otoczony przez grupę osób ubranych w zimowe kurtki, wokół widoczny padający śnieg oraz tłum ludzi w tle, co sugeruje atmosferę wydarzenia na świeżym powietrzu.
Stefan HorngacherMATTHIAS SCHRADER East News
Polscy kibice trzeci raz w trakcie tych igrzysk mogą świętować medal Biało-Czerwonych zdobyty na skoczni. Najpierw dwukrotnie świat zaskoczył Kacper Tomasiak, a potem dołączył do niego Paweł Wąsek, który wspólnie ze swoim młodszym kolegą zajął drugie miejsce w duetach.

Mogłoby być jednak inaczej, gdyby nie anulowana trzecia seria rywalizacji na trzy skoki przed końcem. Warunki na skoczni robiły się bardzo trudne, a jury przeciągało konkurs, robiło długie przerwy, co skutkowało zasypaniem torów najazdowych. Nie przeszkodziło to jednak Philippowi Raimundowi.

Horngacher wprost o jury. Jaśniej się nie dało

Niemiec w swoim ostatnim skoku na tych igrzyskach pofrunął na 136. metr i przypuścił atak na podium, a kto wie, może także złoty medal. Strata do Austriaków była ogromna, ale w tych warunkach przy niskim rozbiegu wszystko było możliwe. Ostatecznie jednak ten skok nie ma znaczenia, bo trzecią serię anulowano i uznano wyniki po drugiej. 

To oznaczało, że Niemcy skończą na piątym miejscu, a Polacy na drugim. Decyzja nadeszła po bardzo długim czasie oczekiwania i była oczywiście bardzo bolesna dla Niemców. Po konkursie przed kamerami niemieckiego Eurosportu stanął trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher.

- To nie była dobra decyzja jury, żeby tak długo czekać. Mają przecież radar pogodowy, mają wszystkie możliwości. Widzą przecież, że nadchodzi front pogodowy - wtedy trzeba może pewne rzeczy przewidzieć z wyprzedzeniem. A potem trzeba po prostu szybciej reagować - rozpoczął szkoleniowiec.

- Ten skok Philipp może sobie zapisać na plus, to jasne - to była super próba. On w ogóle tutaj świetnie skakał, byłem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę wykonał świetną robotę i potrafił pokazać swoje możliwości. Ale cóż, ostatecznie jesteśmy o 0,3 punktu za medalem, co oczywiście nas boli - dodał Austriak.

Trener Niemców Stefan Horngacher i skoczek narciarski Pius Paschke
Trener Niemców Stefan Horngacher i skoczek narciarski Pius PaschkePhilipp von Ditfurth / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Zawodnik w złotym kasku i kombinezonie olimpijskim stojący na skoczni narciarskiej z nartą w dłoni, w tle widoczny zbliżenie twarzy innego sportowca w czapce i kurtce narciarskiej.
Mężczyzna w czerwonej czapce z logo i żółtej kurtce sportowej, z radiokomunikatorem w uchu, stoi przed tablicą z rozmazanym tłem zawierającym logotypy. Wygląda poważnie, patrzy lekko w bok.
Stefan Horngacher jako szkoleniowiec reprezentacji NiemiecDaniel KarmannAFP
Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

