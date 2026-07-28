Horngacher prosto z mostu o tym, co naprawdę myśli o Polakach. Dwa słowa

"Stefan Horngacher ma dla was wiadomość" - tak nagranie z Austriakiem w roli głównej anonsują FIS Grand Prix Wisła oraz Polski Związek Narciarski. W rzeczonym materiale nowy koordynator systemu szkolenia zwraca się do kibiców, zapraszając ich na zawody (1-2 sierpnia).

"Czas zacząć Letnie Grand Prix w Wiśle. Mam nadzieję, że przyjdzie tu wielu widzów. Wciąż jest dostępnych jeszcze trochę biletów. Czekamy na skoki chłopaków, które nas rozgrzeją. Postaramy się wykonać tutaj jak najlepsze skoki" - obiecuje.

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Z kolei w rozmowie z Eurosportem Horngacher opowiada, na czym polega teraz jego praca przy skokach narciarskich w Polsce. Mówi, co rzuciło mu się w oczy po kilkuletniej rozłące.

Ważna obietnica Horngachera przed sezonem. "Cel jest jasny"

Stefan Horngacher był selekcjonerem kadry polskich skoczków w latach 2016-2019. "Coś tutaj zostawiłem po sobie, widzę to" - mów Eurosportowi teraz, już po powrocie.

"W Polsce dobrze pracujecie, ale wiadomo, że pewne małe rzeczy są dostosowywane. Nowych nie chcę jednak wdrażać za szybko. Tylko krok po kroku. Jest dobra atmosfera, również sprzyjająca pracy. Czuję od wszystkich dużą motywację" - dodaje.

Razem ze współpracownikami i zawodnikami pracują teraz na podstawami oraz nad "znalezieniem odpowiedniego materiału do skoków". W sezonie letnim planują dać więcej szans młodzieży, a potem - zimą - walczyć o powrót na sportowy szczyt. To właśnie po to do nas wrócił.

Na zimę będziemy chcieli przyszykować najlepszą formę. Cel jest jasny. Polska znów ma być na szczycie. To trudne, bo stawka jest naprawdę mocna, ale będziemy walczyć o podia

On sam planuje towarzyszyć skoczkom w różnych turniejach: w Pucharze Kontynentalnym, w Pucharze Świata i być może także na Alpen Cup. Wszystko zależy od tego, gdzie będzie potrzebny. Tak czy inaczej, chce pomagać nie tylko kadrze A, lecz wszystkim.

Język polski trudny dla Horngachera. "Trochę rozumiem"

Stefan Horngacher przyznaje, że sporo myślał nad propozycją dołączenia do polskiej ekipy, ale "ostatecznie ponownie zdecydował się na ten eksperyment". Zapewnia, że czuje się tutaj bardzo dobrze i ma przekonanie, że "wszystko idzie we właściwym kierunku".

Formalnie został zatrudniony na stanowisku koordynatora systemu szkolenia, lecz jego zadania zdają się szersze niż wskazywałaby na to teoria.

"Jestem trochę dyrektorem, trochę trenerem. Odpowiadam za organizację i koordynację. Chcę mieć optymalny kontakt ze wszystkimi kadrami, również młodzieżowymi i kobiecymi. Staram się służyć swoją wiedzą" - tłumaczy.

A pytany o to, czy pamięta jeszcze cokolwiek z języka polskiego, odpowiada z uśmiechem. "Nieco sobie przypominam. Trochę rozumiem, ale mówienie nadal jest trudne" - podsumowuje temat.





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