Horngacher pod presją. Padają mocne słowa w Niemczech, grzmią o zawodzie

Niemcy zawiedli w Oberstdorfie. Tak źle jeszcze w tym sezonie nie było

Niemcy biją na alarm, trener pod presją

"Podczas domowych zawodów Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie żaden skoczek nie był w stanie nawet zbliżyć się do czołówki świata (...). Zwłaszcza dyspozycja Piusa Paschkego była żałośnie słaba. W grudniu regularnie odskakiwał rywalom, a teraz rzeczywistość dla niego to plasowanie się pomiędzy 20. a 30. miejscem ze spadkami jak w Zakopanem, kiedy nie dostał się do finału" - brzmi brutalna diagnoza dziennikarza "Frankfurter Rundschau". Nie zabrakło też cierpkich słów w kierunku Horngachera, którego czeka multum ciężkiej pracy, by nie zawieść kibiców w tak ważnym konkursie, jak ten w Trondheim. Mowa tu o mistrzostwach świata, które odbędą się w norweskiej miejscowości na przełomie lutego i marca.