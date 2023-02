Niemcy nie pozwalają na to, by nieobecność czołowych skoczków z różnych krajów, w tym Polski, na zawodach Pucharu Świata w Rasnovie przeszła bez echa. Oni pojechali do Rumunii w mocnym składzie i tego nie żałują. "Nikt nie odważył się tu przyjechać przed mistrzostwami świata, my to zrobiliśmy" - chwali się Stefan Horngacher. Na temat sytuacji wypowiedzieli się również Andreas Wellinger i Markus Eisenbichler.