Horngacher ogłasza przed Zakopanem. Szok w niemieckiej kadrze, losy mistrza przekreślone

Skoczkowie po Turnieju Czterech Skoczni mieli nieco więcej czasu, aby odpocząć przed kolejnymi zawodami i potrenować w spokoju. Po niespełna dwóch tygodniach wrócą jednak do rywalizacji w miejscu, które zawsze cieszy się dużą popularnością i kibiców i skoczków. Mowa rzecz jasna o Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie ponownie powinni dopisać fani. Na trybunach pojawi się kilkanaście tysięcy osób, aby podziwiać przede wszystkim biało-czerwonych .

Wiadomo, że w Zakopanem zobaczymy Pawła Wąska , Dawida Kubackiego , Aleksandra Zniszczoła , Jakuba Wolnego oraz Kamila Stocha . Losy ostatniego z wymienionych ważyły się najdłużej. Thomas Thurnbichler do początku trwającego tygodnia zastanawiał się, czy na zawody na Wielkiej Krokwi powołać trzykrotnego mistrza olimpijskiego, czy Piotra Żyłę . Wybór padł na skoczka, który lepiej zaprezentował się na mistrzostwach Polski.

Horngacher powołał kadrę na PŚ w Zakopanem. Są niespodzianki

Kadra reprezentacji Polski znana jest już więc od kilku dni i podobnie było w przypadku innych zespołów. Wyjątkiem była reprezentacja Niemiec. Stefan Horngacher do ostatniej chwili ukrywał i decydował, kto pojawi się w Zakopanem . W zasadzie pewne było, że na Wielkiej Krokwi wystąpi lider niemieckiej drużyny, a więc Pius Paschke . Czołowy zawodnik ostatnio radzi sobie gorzej, ale wciąż plasuje się wśród najlepszych skoczków.

Eisenbichler, indywidualny mistrz świata z 2019 roku, nie był powołany już na Turniej Czterech Skoczni, co odbiło się szerokim echem. Leyhe w niemiecko-austriackiej imprezie startował, ale jedynie w części konkursów. "Cieszymy się na zawody w Zakopanem. Na to, że kibice pojawią się w dużej liczbie. Mam nadzieję, że i warunki dopiszą. Obecnie wszyscy zawodnicy są zdrowi, a co najważniejsze zmotywowani" - powiedział austriacki szkoleniowiec cytowany przez skispringen.com.