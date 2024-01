Horngacher nie ma złudzeń, a Niemiec ogłasza wprost. Ujawnia kulisy zwrotu akcji

Rozegrane w miniony weekend mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Bad Mittendorf były jednym z najważniejszych punktów sezonu w tegorocznym kalendarium skoków narciarskich . Indywidualnie najwięcej powodów do zadowolenia miał reprezentant gospodarzy - Stefan Kraft, który wywalczył złoty medal , wyprzedzając niemieckiego skoczka Andreasa Wellingera oraz sklasyfikowanego na trzeciej pozycji Timiego Zajca .

Słoweniec był za to - wraz ze swoimi kolegami - najlepszy w niedzielnym konkursie drużynowym . Podopieczni trenera Roberta Hrgoty okazali się bezkonkurencyjni, triumfując na skoczni Kulm w piękny, stylu. Srebrne medale wywalczyła reprezentacja Austrii, a brązowe dowodzona przez trenera Stefana Horngachera - byłego szkoleniowca Polaków - kadra Niemiec.