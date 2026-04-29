Horngacher leci do Polski. Decyzja nieodwołalna. Zgrupowanie kadry w maju

Łukasz Żurek

Pierwsze przed nowym sezonem zgrupowanie kadry skoczków narciarskich odbędzie się z udziałem Stefana Horngachera. Austriak otrzymał oficjalne zaproszenie od PZN. To oznacza, że krajowa federacja wiąże z 56-letnim szkoleniowcem plany na najbliższą przyszłość. W tej chwili nie ma mowy o powrocie do roli selekcjonera. Wakat na kluczowym stanowisku stanowi jednak czytelną wskazówkę.

Stefan Horngacher, były trener kadry polskich skoczków narciarskichfot. Tomasz Jastrzebowski / Foto OlimpikNewspix.pl

We wtorek Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę A na sezon 2026/27. Znalazło się w niej sześciu zawodników: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Kacper Tomasiak i Klemens Joniak. Trenerem reprezentacji pozostaje Maciej Maciusiak.

W komunikacie PZN zwraca uwagę adnotacja o wakacie na kluczowym stanowisku. Chodzi o koordynatora szkolenia. Czy tę funkcję obejmie niebawem Stefan Horngacher?

Burza wokół Horngachera, na jaw wychodzą nowe fakty. Ekspert jest na "nie"

O ponowne zatrudnienie Austriaka w polskiej federacji żywotnie zabiegał w ostatnich tygodniach Adam Małysz. Ta inicjatywa spotkała się jednak z oporem zarządu związku. Jego członkowie uznali, że takiej decyzji nie można podjąć teraz - niespełna dwa miesiące przed wyborami nowych władz PZN.

Co na to Horngacher? - Przeżył to dosyć mocno, na pewno - odpowiada Małysz w rozmowie z serwisem Skijumping.pl. - Ja sam też to przeżyłem, bo było mi zwyczajnie głupio z nim rozmawiać w tej sytuacji. Można powiedzieć, że w pewnym momencie wręcz zapewniałem go, że będziemy razem pracować, więc tym trudniej było do niego zadzwonić i przekazać mu te informacje.

- Myślę, że niejedna osoba na jego miejscu by się obraziła i zrezygnowała, poszła gdzie indziej. Stefan jednak zna Polskę, zna to środowisko - dodaje "Orzeł z Wisły".

Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Adam Małysz odchodzi. Nie podejmie drugiej próby. Decyzja nieodwołalna

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Okazuje się jednak, że krajowa federacja nie odwraca się do byłego trenera polskiej kadry plecami. Horngacher rezerwuje już lot do Polski. I będzie to podróż służbowa.

- Dostał zaproszenie na zgrupowanie, które odbędzie się na początku maja. To właśnie tam spotka się ze sztabem, dokonana zostanie ocena sytuacji i ewentualnych obszarów, w których jego pomoc będzie najbardziej wskazana i efektywna - informuje w rozmowie z WP Sportowe Fakty Tomasz Grzywacz, sekretarz generalny PZN.

Nie oznacza to jeszcze, że austriacki szkoleniowiec może być pewien angażu.

- O samym kontrakcie, zatrudnieniu i roli Horngachera będzie decydował nowy zarząd już po wyborach - zaznacza Grzywacz.

Kadencja władz związku, z Małyszem w roli prezesa, dobiega końca 13 czerwca. Obecny sternik nie zamierza kontynuować misji. Wszystko wskazuje na to, że na czele PZN po czteroletniej przerwie ponownie stanie Apoloniusz Tajner.

Adam Małysz (na małym zdj.) rezygnuje z drugiej kadencji na stanowisku szefa PZN. Jego miejsce zająć ma Apoloniusz Tajner
Skoki Narciarskie

Gorąco w PZN. Te słowa wreszcie padły. Małysz otwarcie ostrzega Tajnera

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
mężczyzna w czerwonej czapce z logo Viessmann i ciemnej kurtce zimowej patrzy w bok, na tle rozmytego banera z napisami
Stefan HorngacherPhoto by HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Stefan Horngacher
Stefan HorngacherJENS SCHLUETER / AFPAFP
Adam Małysz i Stefan Horngacher
Adam Małysz i Stefan HorngacherFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Piotr Żyła opowiedział o swojej przyszłości w skokach narciarskich. WIDEOInteria SportINTERIA.PL

