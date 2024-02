Horngacher i Thurbichler przegrali. Zmiana planów skoczków na piątek

Ostatnie kilka tygodni dla reprezentantów Polski w skokach narciarskich niewątpliwie jest nieco lepszy od tego, co działo się na samym początku sezonu. Wówczas poziom naszych zawodników był niewątpliwie niesamowicie daleki od tego, czego oczekiwali kibice jak i sami skoczkowie. Biało-Czerwoni prezentowali się fatalnie. Każde miejsce w drugiej serii było dla nas odstępstwem od przykrej normy, do której na starcie zmagań się przyzwyczailiśmy.

Porażka Thurnbichlera i Horngachera. Ważna zmiana

Nie ma też wątpliwości, że poza tym, że Stoch idzie do góry z formą, to liderem naszej kadry obecnie jest Aleksander Zniszczoł, który kręci się od kilku tygodni w okolicach podium. Teraz Zniszczoł dostał kolejną szansę, aby to udowodnić, tym razem na skoczni do lotów narciarskich w Oberstdorfie. Na start skoczkowie mieli dostać okazję na przetestowanie obiektu w treningach, a później także kwalifikacjach. Do tego jednak nie doszło, z powodu zbyt mocno wiejącego wiatru.