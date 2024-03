Historyczny wynik w Vikersund, a potem takie słowa. "To rozczarowujące"

" To było naprawdę szalone, wszystko działo się tak szybko. Nie wiedziałam, dlaczego nagle znalazłam się na ziemi, ale moją pierwszą myślą było: 'Teraz muszę szybko wstać, zawody zaraz się zaczną" - mówiła zawodniczka, cytowana przez portal "Sport.de".

Norweżka wyraziła się jasno przed finałem sezonu w Planicy. Z niczym się nie kryła

Nie da się ukryć, że kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn długo musiały się ubiegać o prawa do rywalizacji na obiektach przeznaczonych do lotów narciarskich. Swego czasu utytułowana skoczkini Maren Lundby grzmiała w mediach o równouprawnieniu w tej dyscyplinie. Choć zawodniczki doczekały się zielonego świata, wciąż nie milkną głosy krytyki pod adresem FIS.