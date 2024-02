"Gdyby Łukasz się nie przewrócił po lądowaniu, to wygrałby te zawody z dużą przewagą. Dobrze, że mamy znowu takich zawodników. Ci, którzy są obecnie w kadrach, to skoczkowie, którzy odnosili sukcesy w gronie juniorów. Od pewnego czasu nie mieliśmy sukcesów w tych młodszych kategoriach, ale teraz znowu one wracają. To cieszy, bo ci zawodnicy mogą być przyszłością polskich skoków" - mówił Adam Małysz dla Interii Sport.