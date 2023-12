Historyczny triumf, a tu jeszcze to. Małysz może się tylko przyglądać

PŚ w Engelbergu. Kraft wciąż goni Ahonena, Małysz dawno pokonany

Austriak bowiem w ten sposób odnotował już swoje 104. "pudło" i brakuje mu jedynie czterech "oczek" w tabeli wszech czasów, by zrównać się z Janne Ahonenem, na co zwrócił uwagę na Twitterze Adam Bucholz, dziennikarz portalu Skijumping.pl. Jeśli Kraft będzie utrzymywał swój obecny poziom, to powinno się to stać na zakończenie Turnieju Czterech Skoczni, w Bischofshofen.