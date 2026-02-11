Historyczny sukces Tomasiaka. Ostatni był Morgenstern, świat czekał 20 lat

Kacper Tomasiak od kilkudziesięciu godzin znajduje się na ustach całej sportowej Polski. Bielszczanin już w swoim debiucie na igrzyskach olimpijskich sięgnął po srebrny medal na obiekcie normalnym. Wyczyn ten kibiców cieszy podwójnie, ponieważ utalentowany zawodnik zapisał się w historii dyscypliny. Skoki narciarskie na ten wyjątkowy moment czekały aż dwadzieścia lat. Ostatnim człowiekiem, który dokonał wspomnianego wyczynu był Thomas Morgenstern. Sceny działy z Austriakiem w roli głównej się także we Włoszech.

Sportowiec ubrany w zimową kurtkę i czapkę z logo Polskiego Związku Narciarskiego oraz sponsora trzyma zwiniętą matę, w tle zimowy krajobraz i reklama, w lewym górnym rogu portret tej samej osoby uśmiechniętej na innym wydarzeniu.
Kacper Tomasiak został dwunastym nastoletnim medalistą olimpijskim w historii skoków. Przed nim na listę wpisał się Thomas MorgensternEast News / EXPA / Tadeusz Mieczynski / AFPEast News
Kacper Tomasiak w poniedziałkowy wieczór sprawił jedną z największych sensacji obecnie trwających igrzysk w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Polak nic sobie nie robił z tego, że nie stał w swojej karierze ani razu na podium Pucharu Świata i w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej uznał tylko wyższość Philippa Raimunda. Jakby tego było mało, nasz rodak ustanowił rekord obiektu. Od niedawna wynosi on 107 metrów.

"Starałem się odciąć głowę. Oczywiście przed samymi skokami pojawiło się więcej presji. Cały czas jednak starałem się pochodzić do moich prób, jak do zwykłych zawodów. Nie ukrywam, że jestem już zmęczony i nogi robią się miękkie. Jestem jednak zadowolony i czuję dużą radość. Teraz czekam na więcej" - mówił na gorąco Tomaszowi Kalembie z naszej redakcji. "Podejrzewam, co mnie teraz będzie czekało, ale na razie się na tym nie skupiam. Pewnie teraz będzie trudno wytrzymać całą tę popularność" - dodał od razu.

Powodów do radości Bielszczanin ma co najmniej kilka. Dzięki srebrnemu medalowi wywalczonemu 9 lutego, Kacper Tomasiak wpisał się między innymi na wąską listę nastoletnich medalistów olimpijskich w skokach. Przyjrzeliśmy się dokładnie poprzednim wynikom zmagań indywidualnych. Okazuje się, że Polak jest dopiero dwunastym zawodnikiem w historii dyscypliny. Po raz ostatni z identycznego osiągnięcia cieszył się Thomas Morgenstern, o czym wspominaliśmy na wstępie. Austriak dołączył do wyjątkowego grona dwadzieścia lat temu w Pragelato.

Tomasiak dwunastym nastoletnim medalistą olimpijskim. Polak ma co świętować

Legendarny zawodnik zdobył wtedy złoto na dużym obiekcie. Tuż za nim zmagania ukończył Andreas Kofler. Podium uzupełnił Lars Bystoel. Wtedy zapewne mało kto spodziewał się, iż wyczekiwanie na kolejnego nastolatka podium potrwa tak długo. Wreszcie impas przerwał Kacper Tomasiak. Co ciekawe, w zestawieniu poza Bielszczaninem znajduje się także Wojciech Fortuna. 73-latek skomentował zresztą dla Interia Sport poniedziałkowy sukces debiutanta na igrzyskach olimpijskich.

"Jest odważny i widać, że to go cieszy. Teraz, po tym sukcesie, już będzie sobie radził w najściślejszej elicie. (...) Mamy na razie takiego jednego skoczka, ale myślę że to jeszcze nie koniec, bo on tak samo umie skakać na dużej skoczni. A formę ma rzeczywiście olimpijską" - zacierał ręce. Tekstowe relacje na żywo z kolejnych konkursów w Predazzo w Interia Sport.

Nastoletni medaliści konkursów indywidualnych na igrzyskach olimpijskich:

Niilo Halonen (Finlandia) - 19 lat - Squaw Valley 1960

Wojciech Fortuna (Polska) - 19 lat - Sapporo 1972

Toni Innauer (Austria) - 17 lat - Innsbruck 1976

Manfred Deckert (Niemcy) - 18 lat - Lake Placid 1980

Hubert Neuper (Austria) - 19 lat - Lake Placid 1980

Jens Weissflog (Niemcy) - 19 lat - Sarajewo 1984

Pavel Ploc (Czechy) - 19 lat - Sarajewo 1984

Toni Nieminen (Finlandia) - 16 lat - Albertville 1992

Martin Hoellwarth (Austria) - 17 lat - Albertville 1992

Lasse Ottesen (Norwegia) - 19 lat - Lillehammer 1994

Thomas Morgenstern (Austria) - 19 lat - Turyn 2006

Kacper Tomasiak (Polska) - 19 lat - Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Sportowiec w czerwonej kurtce trzyma medal olimpijski i maskotkę, stojąc na tle ścianki z logotypami Milano Cortina i sponsorów. Uśmiechnięty mężczyzna pozuje do zdjęcia po zdobyciu nagrody.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 38 przygotowuje się do skoku narciarskiego, siedząc na belce startowej na dużej skoczni, obok widać innych skoczków oraz trenerów w sportowych ubraniach, na twarzach skupienie, w tle nocne oświetlenie.
Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP

