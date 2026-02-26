Historyczny moment w Pucharze Świata. Tego jeszcze nie było

O Kryształową Kulę w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej zawodnicy po raz pierwszy walczyli w sezonie 1983/84. Wówczas po końcowe trofeum sięgnął Norweg Tom Sandberg. Od tamtej pory liczba zawodników w stawce systematycznie się powiększała, a poziom rywalizacji rósł. Mimo to dwuboiści klasyczni wciąż nie mogą liczyć na tak ogromne zainteresowanie ich dyscypliną, jak chociażby skoczkowie narciarscy. A panowie różnice te odczuwają boleśnie - do tej pory na przykład kombinatorzy norwescy o występach na obiektach mamucich w ramach Pucharu Świata mogli jedynie pomarzyć. Po latach starań i walki o dopuszczenie do lotów panowie wreszcie się doczekali. Już w ten weekend czeka nas historyczne wydarzenie.

Kombinatorzy norwescy po latach się doczekali. Weekend w Bad Mitterndorf przejdzie do historii

Nadchodzący weekend z Pucharem Świata w kombinacji norweskiej w Bad Mitterndorf będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy o punkty do klasyfikacji generalnej cyklu na mamuciej skoczni powalczą kombinatorzy norwescy. Na czwartek zaplanowano sesję treningową i rundę prowizoryczną dwuboistów na Kulm (HS235). Początek treningu wyznaczono na godzinę 10:00, a o 12:00 ma ruszyć runda prowizoryczna.

Jeszcze do niedawna skoczkinie i kombinatorzy walczyli o zgodę Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej na rywalizację na skoczniach do lotów. Panie dopięły swego w 2023 roku na Vikersundbakken, a dwuboiści musieli czekać kolejne trzy lata. W przeszłości zdarzały się co prawda pojedyncze treningi - Francuz Jason Lamy Chappuis w 2007 roku poleciał w Planicy 209,5 m, a Norweg Jarl Magnus Riiber w 2023 roku podparł 240-metrową próbę w Vikersund - jednak nigdy nie była to oficjalna rywalizacja w ramach Pucharu Świata.

Czwartek na Kulm przejdzie więc do historii. Na liście startowej znalazło się 30 zawodników z dziewięciu państw, w tym m.in. Jens Luraas Oftebro, lider klasyfikacji generalnej Johannes Lamparter oraz Thomas Rettenegger. Oficjalnym rekordzistą obiektu pozostaje Peter Prevc, który w 2016 roku podczas mistrzostw świata w lotach poszybował tu na 244. metr. Teraz mamucia skocznia otworzy nowy rozdział także w historii kombinacji norweskiej.

Jarl Magnus Riiber JURE MAKOVECAFP AFP

Johannes Lamparter i Ryota Yamamoto w walce o brązowy medal MŚ w Trondheim JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

Jens Luraas Oftebro AFP

