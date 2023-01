Historyczny moment dla polskich skoków. Adam Małysz: będzie wesoło

Właśnie Wielka i Średnia Krokiew będą miejsce, w którym po raz pierwszy w historii rozdane zostaną medale igrzysk europejskich w skokach narciarskich. To nietypowa dyscyplina, jak na imprezę rozgrywaną latem, ale dzięki temu, że gospodarz ma prawo włączyć do programu kilka z nich, postawiono m.in. na skoki.

Skoki narciarskie zostały docenione

- Dla skoczków termin rozgrywania zawodów jest dziwny. Zazwyczaj w czerwcu oddaje się pierwsze skoki. Będzie zatem wesoło - śmiał się Małysz, ale zaraz dodał: - Dla nas to będzie coś nowego. Czujemy się też docenieni. Tym bardziej że spodziewamy się sukcesów. To będzie ciekawe, że sport zimowy będzie stanowił o sile polskiej reprezentacji w letnich igrzyskach.

- Będą zatem konkursy na dwóch różnych skoczniach, co w przyszłości zaprocentuje tym, że wyremontowana Średnia Krokiew będzie wykorzystywana przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Chcemy by została ona zauważona - mówił Nowak.

- Na pewno na obu skoczniach będą męskie konkursy. Co do rywalizacji kobiet, to jeszcze musi zdecydować FIS. Być może będzie to jeden konkurs. W programie jest też konkurs drużynowy, który prawdopodobnie zostanie rozegrany na Średniej Krokwi, a także konkurs mikstów - dodał.