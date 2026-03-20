Anna Twardosz ma za sobą wyjątkowy, najbardziej udany sezon Pucharu Świata. 24-letnia zawodniczka bardzo szybko została najwyżej sklasyfikowaną Polką w elicie, bijąc dotychczasowy rekord zdobytych punktów ustanowiony przez Kingę Rajdę.

Jej najlepszym rezultatem odniesionym w pojedynczych zawodach Pucharu Świata była dziesiąta lokata zajęta w Falun. Ponadto Twardosz zaprezentowała się z kapitalnej strony podczas swojego debiutu olimpijskiego. Polka na skoczni normalnej w Predazzo zajęła dziesiąte miejsce oddając dwa bardzo równe skoki.

Twardosz na finiszu sezonu Pucharu Świata zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Tak wysoka lokata uprawnia ją do udziału w lotach narciarskich zaplanowanych na skoczni mamuciej w Vikersund. 24-latka zdecydowała się przyjąć to wyzwanie, co dla skoków narciarskich w naszym kraju oznacza historyczną rzecz. Twardosz będzie pierwszą w historii Polką, która wystartuję w lotach narciarskich.

Wielki moment w życiu Anny Twardosz. Te skoki przeszły do historii polskiego sportu

Pierwszy symboliczny moment nastąpił tuż po godzinie 9:00. Podczas jedynego zaplanowanego przez organizatorów treningu Twardosz pojawiła się na belce startowej jako szósta. Polka w swoim premierowym skoku w Vikersund zanotowała odległość 156,5 metra, co z automatu stało się jej nowym rekordem życiowym. Twardosz trening zakończyła na 21. miejscu, a najlepszą zawodniczką była Nika Prevc. Słowenka co prawda skoczyła "tylko" 197 metrów, lecz uczyniła to z 16. belki startowej, platformy ustawionej o sześć stopni niżej od tej, z której skakała druga Gyda Westvold Hansen.

W drugim treningu było jeszcze lepiej. Twardosz tym razem wylądowała na 169 metrze, śrubując tym samym swój życiowy rekord. Drugi ze skoków Polki był lepszy, lecz nie dał lepszej pozycji w klasyfikacji. 24-latka zakończyła drugą sesję treningową na 24. miejscu. Triumfowała Anna Odine Stroem z lotem na 215,5 metra.

Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 10:30. Z grona 27 zawodniczek prawo startu w sobotnim konkursie uzyskała najlepsza 20-tka piątkowej rywalizacji. Jak ustalono, lista startowa pierwszego z konkursów w Vikersund będzie ułożona odwrotnie względem miejsc zajętych w kwalifikacjach.

Skok kwalifikacyjny okazał się dla Twardosz najbardziej udanym. Polska osiągnęła tym razem 172,5 metra, co na koniec dnia będzie jej oficjalnym rekordem życiowym, a tym samym rekordem Polski w długości skoku kobiet. Ta próba niestety dała Polce dopiero 21. miejsce, co oznacza brak awansu do sobotniego konkursu. Strata do ostatniej "zielonej" na liście Kathariny Schmid wyniosła tylko 2,8 punktów.

Kwalifikacje wygrała Eirin Maria Kvandal, która skoczyła na 208,5 metra. Wielka faworytka Nika Prevc zajęła szóste miejsce.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu w Vikersund

1. Eirin Maria Kvandal (NOR) - 208,5m, 198 pkt

2. Anna Odine Stroem (NOR) - 208m, 197,6 pkt

3. Silje Opseth (NOR) - 210,5m, 196,2 pkt

4. Nika Vodan (SŁO) - 219,5m, 195,9 pkt

5. Frida Westman (SZW) - 218m, 195,4 pkt

(...)

21. Anna Twardosz - 172,5m, 141.9 pkt

Sobotni konkurs rozpocznie się o godzinie 9:30, a 45 minut wcześniej odbędzie się seria próbna. Loty na kobiet w Vikersund zakończy niedzielny konkurs zaplanowany na 9:30. Godzinę wcześniej odbędą się z kolei kwalifikacje do tego konkursu.

