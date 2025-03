Historyczny "koszmar" Polaków. Najgorszy wynik od 20 lat. Sensacyjni mistrzowie świata

Nasz trzykrotny mistrz olimpijski w kadrze na rywalizację w mistrzostwach świata w Trondheim się nie znalazł. Taka była decyzja Thomasa Thurnbichlera, który nie chciał zabierać sześciu skoczków, na co zezwalały mu przepisy. - Powodem, dla którego zabieramy pięciu zawodników, jest to, że sztab trenerski chce stworzyć atmosferę pracy bez nadmiernej rywalizacji wewnętrznej. Poziom stresu na tak dużej imprezie i tak jest już wystarczająco wysoki - tłumaczył.

Sensacja w konkursie drużynowym. Austriacy bez złotego medalu

Dopiero po skoku Pawła Wąska kibic reprezentacji Polski mógł się uśmiechnąć. Najmłodszy z naszych zawodników osiągnął bowiem 131 metrów i po tej próbie Biało-Czerwoni w końcu awansowali z ósmego miejsca. Nieźle zaprezentował się także Dawid Kubacki, który osiągnął 127,5 metra i zapewnił kadrze Thurnbichlera pewny awans do drugiej serii. Co ciekawe, liderami po pierwszej części rywalizacji byli Słoweńcy, a nie Austriacy. Obrońcy tytułu prowadzili z przewagą 21.5 punktów nad liderami Pucharu Narodów. Polska zajmowała miejsce szóste, co oznaczało potencjalnie najgorszy wynik od 20 lat. Od tego czasu nie byliśmy poza top5.

Takie same uczucia mogły towarzyszyć Pawłowi Wąskowi po lądowaniu. Polak osiągnął bowiem dokładnie tyle samo metrów, co w pierwszej serii, a więc 131 i jeszcze powiększył przewagę Biało-Czerwonych nad szóstą Japonią, co sprawiało, że historycznie najsłabszy wynik od 20 lat bardzo się oddalił. Niestety stał się on jednak faktem po bardzo dobrym skoku Ryoyou Kobayashiego i zdecydowanie słabszym w wykonaniu Kubackiego. Polak osiągnął ledwie 124,5 metra, a Japończyk zdecydowanie ponad 130.