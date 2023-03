O tym, że kobiety w końcu dostaną prawo startu na jednej z największych skoczni świata mówi się od miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że formuła ich rywalizacji będzie mocno nietypowa . W finałowym konkursie Raw Air może bowiem wziąć udział tylko piętnaście czołowych zawodniczek klasyfikacji generalnej cyklu. Dodatkowo, zmagania nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mimo, iż odbędą się pod egidą FIS.

Historyczne loty kobiet. Polowanie na rekord?

Rywalizacja na Vikersund to nie tylko historyczny debiut konkursu kobiet na tego typu obiekcie, ale i wielce prawdopodobna walka o nowy, nieoficjalny rekord świata pań. Obecny ma już 20 lat. Ustanowiła go Daniela Iraschko-Stolz, w 2003 roku skacząc w Bad Mitterndorf dokładnie 200 metrów. Wielki apetyt na niego ma Katharina Althaus. Potrójna mistrzyni świata z Planicy (zwyciężała na normalnej skoczni, w drużynie oraz konkursie drużyn mieszanych) przyznaje, że chce nie tylko pobić rekord, ale i go wyśrubować.