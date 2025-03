Historyczny konkurs w Trondheim. Polacy dopięli swego, złoto dla hegemonów

Do rywalizacji przystąpiło 15 ekip. Konkurs w Trondheim miał tym razem wymiar historyczny. Po raz pierwszy drużyny mieszane walczyły o medale na skoczni dużej , wcześniej przystępowały do zmagań wyłącznie na obiekcie normalnym.

W serii próbnej Polska sklasyfikowana została na 9. lokacie . Trudno było uznać ten wynik za optymistyczny. Do serii finałowej awans zapewniało sobie bowiem osiem najlepszych zespołów.

"Biało-Czerwoni" jednak z awansem, cel minimum zrealizowany. Złoto dla Norwegów

Jako pierwsza w naszej drużynie na belce usiadła Pola Bełtowska . Zaliczyła tylko 83 metry, co nie wróżyło niczego dobrego. Dało nam to po startowej fazie konkursu dopiero 11. miejsce.

Setny metr udało się przeskoczyć Annie Twardosz . Startując z 27. belki, uzyskała dokładnie 105,5 m. Po trzech grupach notowaliśmy kolejny progres - siódma lokata oznaczała awans do drugiej serii. Należało ją tylko utrzymać, co spoczywało na barkach Aleksandra Zniszczoła .

Skoczkowie ponownie wrócili na 19. belkę. Zniszczoł dostał podmuch wiatru w plecy, lądował blisko - na 118. metrze. To wystarczyło jednak, by rywale nie zepchnęli nas niżej. W ten sposób cel minimum został zrealizowany - Polska przystąpiła do decydującej rozgrywki.