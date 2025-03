Historyczny konkurs w Trondheim. Jest nowy mistrz świata, rekord na oczach króla

Na podobne rezultaty w wykonaniu podopiecznych Thomasa Thurnbichlera liczyli również polscy kibice. Niestety seria próbna nie napawała optymizmem. Poza czołową trzydziestką uplasowali się w niej Piotr Żyła oraz Jakub Wolny . Tradycyjnie honoru "Biało-Czerwonych" bronił Paweł Wąsek . "To, co założyliśmy z trenerem, udało się zrealizować, dlatego dzień mogę ocenić na plus" - mówił po kwalifikacjach Tomaszowi Kalembie, a następnie tuż przed głównym konkursem wywalczył przyzwoitą siódmą lokatę.

Pierwsza seria stała na niesamowitym poziomie, bo wspomniany Kasperi Valto ledwo co awansował do rundy finałowej. Powody do radości mieli zwłaszcza miejscowi kibice. Prawdziwą petardę odpalił Marius Lindvik, który ustanowił rekord skoczni (108 metrów). Za wygraną nie dawały mu jednak pozostałe gwiazdy. Po 107 metrów uzyskali Jan Hoerl oraz Johann Andre Forfang. Zaledwie pół metra bliżej od nich lądował Andreas Wellinger. Kompletnie zawiódł za to Daniel Tschofenig. Lider Pucharu Świata szybko pożegnał się z marzeniami o medalu, po tym gdy zmierzono mu 97 metrów.