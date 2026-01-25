Historyczny konkurs Polaków. Już pobili rekord, wieści prosto z Oberstdorfu

Podopieczni Macieja Maciusiaka bez większych nadziei przystąpili do tegorocznego globalnego czempionatu w lotach narciarskich. Mało kto spodziewał się jednak, że aż taką klapą zakończą się dla nich indywidualne występy. Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł nie dostali się w piątek nawet do czołowej trzydziestki, przez co nie wystąpili w trzech ostatnich seriach widowiskowego konkursu. Honoru "Biało-Czerwonych" bronił wspomniany na wstępie Piotr Żyła. I to z całkiem dobrym skutkiem, bo nie brakowało przyzwoitych skoków w jego wykonaniu.

Dziś popularny "Wewiór" ponownie pojawi się na belce startowej. Tym będzie on chciał poprowadzić kadrę do drużynowego sukcesu. Kilkadziesiąt godzin temu stało się jasne, że poza nim w drużynie wystąpią Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Wolne ponownie otrzymał Maciej Kot, który na niemieckiej ziemi pełni rolę rezerwowego. "I co ja robię tu?" - napisał żartobliwie z tego powodu w mediach społecznościowych.

Polacy z najstarszym składem w historii. Wszystko wyliczono

"Maciek zostaje z nami, bo to są loty narciarskie i dobrze mieć rezerwowego. Myśleliśmy o tym, by skakał jako przedskoczek, ale zasady są takie, że jak pójdzie na przedskoczka, to nie może wystąpić w konkursie drużynowym, a rezerwę musimy trzymać do samego końca" - odpowiedział mu na naszych łamach Maciej Maciusiak. A o składzie "Biało-Czerwonych" wspominamy nie bez powodu. Jeszcze przed konkursem wyśrubowali oni swój rekord. Niezbyt przynoszący chlubę tejże dyscyplinie w kraju nad Wisłą, ponieważ chodzi o najstarszy skład drużyny w skokach narciarskich.

Średnia wieku dzisiejszych wybrańców selekcjonera wynosi aż 36,4. "Już wcześniej rekord należał do Polaków, ale tym razem pobity o niemal dwa lata. Po raz pierwszy średnia przekroczy 35 lat" - napisał profil "ski_excel" w serwisie X. Kibice nie są rzecz jasna specjalnie zadowoleni. "Smutne ze tak naprawdę 6 pierwszych miejsc (Reprezentacji Japonii głównie Kasai zawyżał średnią) zajmuje Polska" - zauważył choćby użytkownik "MatthewXX16".

Czy doświadczenie zaprocentuje dobrym wynikiem? Przekonamy się już niebawem. Tekstowa relacja z drużynowych zmagań w Oberstdofrie na żywo w Interia Sport.

Skład Polaków na drużynowy konkurs mistrzostw świata w lotach:

Aleksander Zniszczoł - 31 lat

Dawid Kubacki - 35 lat

Kamil Stoch - 38 lat

Piotr Żyła - 39 lat

