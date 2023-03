To miał być kapitalny początek historycznego weekendu w świecie skoków narciarskich, podczas którego pierwszy raz dojdzie do rywalizacji kobiet w lotach narciarskich. W piątek nie pojawią się one jednak na skoczni. Jak poinformował Dominik Formela, ich trening zaplanowany na godzinę 10.00 został odwołany ze względu na warunki atmosferyczne. Wciąż nie wiadomo, co z wieczornym prologiem mężczyzn na "mamucim" obiekcie.