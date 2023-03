Aktualny, nieoficjalny (oficjalne nie są notowane) rekord świata kobiet wynosi dokładnie 200 metrów. Ustanowiła go reprezentantka Austrii, Daniela Iraschko-Stolz. 29 stycznia 2003 roku na skoczni w Bad Mitterndorf w trakcie serii treningowej, poprzedzającej konkurs "męskiego" Pucharu Świata.

Panie nigdy dotąd nie rywalizowały na mamuciej skoczni w zawodach pod egidą FIS. Światowe władze tłumaczyły to bezpieczeństwem zawodniczek, jednak w końcu, po latach dały na to zielone światło. Historyczny konkurs odbędzie się 19 marca. Co istotne, choć będzie zaliczany do klasyfikacji generalnej Raw Air, nie odbędzie się w ramach Pucharu Świata.

Katharina Althaus pobije 20-letni rekord?

Katharina Althaus /

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że udział w nim weźmie tylko piętnaście najlepszych zawodniczek. Wśród nich będzie potrójna mistrzyni świata z Planicy, Katharina Althaus. Niemka, która przygotowała na imprezę w Słowenii wielką formę (wygrała indywidualnie na normalnej skoczni, w drużynie oraz konkursie mikstów) wierzy, że uda jej się poprawić wynik Iraschko-Stolz sprzed ponad 20 lat.

Daniela Iraschko-Stolz w końcu "ustąpi z tronu"?

Daniela Iraschko-Stolz /

Jest to zadanie o tyle łatwiejsze, że obecnie rozmiar tego obiektu to aż 240 metrów. Gdy Austriaczka ustanawiała rekord na Kulm, osiągnęła dokładnie ówczesny punkt HS. Rekord Vikersundbakken to z kolei aż 253,5 metra Stefana Krafta z marca 2017 roku.

Co ciekawe, 26-latka nie chce ograniczać swoich marzeń do przekroczenia linii 200. metra. - 220 byłoby jeszcze lepsze - oznajmiła, dając do zrozumienia, że liczy na naprawdę dalekie loty.

Początek zmagań w cyklu Raw Air już w piątek. Otworzy go prolog w Oslo, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Treningi panów rozpoczną się o 14:45. Relacja "na żywo" w Interii.

Katharina Althaus /