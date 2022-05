Historyczne zmiany w skokach narciarskich! Rewolucja rozpocznie się w Polsce

Już kilka dni temu portal Skijumping.pl poinformował, że działacze FIS dali zielone światło, by w sezonie zimowym skoczkowie rywalizowali na specjalnym igielicie, leczy przy użyciu lodowych torów najazdowych.

Taki zabieg pozwoli na wcześniejszą inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich przy jednoczesnym wykluczeniu obaw związanych z aurą. Do tej pory organizatorzy często musieli wytwarzać sztuczny śnieg, co prowokowało liczne problemy.

Reklama

Skoki narciarskie. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile skomentował rewolucyjne zmiany

Tegoroczne zmagania w PŚ zostaną zainagurowane w Wiśle w dniach 5-6 listopada. To w Polsce rozpocznie się więc rewolucyjna zmiana w świecie skoków narciarskich. Kolejną nowość stanowić będą zawody w lotach narciarskich kobiet.

- Przed nami przynajmniej dwie ekscytujące zmiany. Po pierwsze, pierwszy raz w historii zezwolimy na rywalizację kobiet w lotach narciarskich. To ogromny krok dla naszej dyscypliny sportowej. Po drugie, chcielibyśmy wdrożyć zupełnie nową koncepcję. Kalendarz na najbliższą zimę to ruch w stronę przyszłości skoków narciarskich. Premierowe zawody zimowe w sezonie 2022/23 odbędą się na lodowych torach i igielicie pierwszy raz w historii. To niezwykle klarowna wiadomość dla świata, że skoki narciarskie mogą być uprawiane przez cały rok - skomentował nadchodzącą rewolucję dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile, cytowany przez portal fis-ski.com.