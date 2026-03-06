Grzegorz Sobczyk od kwietnia 2016 roku pracował w Polskim Związku Narciarskim. Przez sześć lat stanowił wsparcie dla trenerów reprezentacji Polski. Najpierw był asystentem Stefana Horngachera, a potem także Michała Dolezala. Po zakończeniu sezonu 2021/2022 zdecydował się wkroczyć na własną drogę.

Sobczyk przejął dowodzenie w reprezentacji Bułgarii, gdzie gwiazdą, choć niezbyt błyszczącą, był wówczas Władmir Zografski. Praca z polskim trenerem przynosi Zografskiemu dość regularny progres. Dotychczas największym sukcesem tego duetu bez wątpienia był triumf w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w 2023 roku.

Pierwsze podium Zografskiego. Wielka radość Sobczyka

Regularnie poprawia także swoje miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Sezon 2022/2023 zakończył na 39. miejscu, rok później był 37, a ostatni sezon skończył już w czołowej trzydziestce. W tym roku rywalizacji plasuje się obecnie na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej i właśnie osiągnął życiowy sukces.

W piątek 6 lutego 2026 roku Zografski pierwszy raz w karierze ukończył zawody Pucharu Świata na podium. Dokonał tego dopiero w wieku 32. lat w jednoseryjnym konkursie, który bez wątpienia przejdzie na wiele lat do historii. Oprócz Zografskiego wielki sukces osiągnął także Philipp Raimund.

Niemiec, który kilka tygodni temu cieszył się ze złotego medalu olimpijskiego na skoczni normalnej w Lahti pierwszy raz w swojej karierze triumfował w zawodach Pucharu Świata. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie dyskwalifikacja, która była udziałem Domena Prevca. Słoweniec pierwotnie wygrał, ale okazało się, że waga jest zbyt niska.

Grzegorz Sobczyk - trener Władimira Zografskiego Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kamil Stoch w Pragelato zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Skocznia w tym mieście dziś nie nadaje sie do użytku Jure MAKOVEC / youtube.com/@Urbandoned AFP

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport