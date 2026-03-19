Historyczna decyzja FIS, nagle takie doniesienia. Postawili zaskakujący warunek

Paweł Nowak

Już w piątek czwarty rok z rzędu do rywalizacji w Vikersund na obiekcie do lotów narciarskich przystąpią panie. Co więcej, w tym sezonie będą one miały okazję zadebiutować również w Planicy, a także będą miały okazję po raz pierwszy w historii walczyć o małą Kryształową Kulę. FIS postawiła jednak zaskakujący warunek, a w przypadku niespełnienia go trofeum... nie zostanie przyznane.

Skoki narciarskie: Mała Kryształowa Kula może zostać w rękach FIS
Nika PrevcPhoto by GEIR OLSEN / NTB / AFPAFP

Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pozostały już jedynie dwa weekendy rywalizacji - w Vikersund i Planicy, gdzie tradycyjnie dochodzi do zakończenia cyklu. W obydwu tych miejscach skakać będą zarówno panowie, jak i panie. W przypadku panów nie może to dziwić, natomiast w przypadku płci pięknej będzie to dopiero pierwsza taka sytuacja.

Tegoroczne loty w Norwegii będą odbywać się dla Pań już czwarty raz z rzędu. Na obiekcie w Słowenii nigdy wcześniej jednak nie skakały. To oznacza, że na "mamutach" odbędą się aż trzy konkursy. Z tego względu FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) podjęła decyzję o wprowadzeniu oficjalnej klasyfikacji Pucharu Świata pań w lotach narciarskich.

    Nagrodą za wygraną będzie tak samo, jak w przypadku panów mała Kryształowa Kula. W tym przypadku federacja postawiła jednak pewien, dość nietypowy i niespotykany nigdy wcześniej warunek. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony trofeum... nie zostanie przyznane.

    FIS ogłasza, klamka zapadła. "Jest jeden warunek"

    Jak czytamy na stronie skijumping.pl, by najlepsza z zawodniczek po zaplanowanych zmaganiach otrzymała małą Kryształową Kulę muszą... odbyć się wszystkie trzy konkursy. To może być niezwykle trudne, bowiem w Vikersund już w czwartek panują niekorzystne warunki.

    - W najbliższych dniach skoczkinie powalczą o pierwszą w historii Małą Kryształową Kulę. Jest jednak jeden warunek. Aby trofeum zostało wręczone, muszą odbyć się wszystkie trzy zaplanowane rywalizacje - przekazał portal.

      Co ciekawe, w trakcie zmagań na "mamutach" będą obowiązywały wyższe nagrody pieniężne. Zwyciężczyni otrzyma 11 500 euro, druga zawodniczka 9200 euro, a trzecia 7500 euro. Warto wspomnieć, że w piątkowych kwalifikacjach weźmie udział 30 zawodniczek. Do pierwszej serii przystąpi jedynie 20, a w serii finałowej ujrzymy 15.

      W Planicy natomiast wystartuje jedynie czołowa "15 " klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

      Czy w Polsce trenerzy są za szybko zwalniani? Podano przykład Łukasza Piszczka. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

