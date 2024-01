Pierwsze skoki na drewnianej skoczni w Wiśle i tragiczny upadek

Skocznia w Wiśle zanim przyjęła imię Adama Małysza, nosiła nazwę Skocznia Malinka . Malinka to jedna z najbardziej rozległych dolin miasta Wisła, która dodatkowo jest położona po obu stronach potoku Malinka. Nazwa skoczni nie mogła być więc inna, a pierwszy, drewniany obiekt zbudowano w 1933 roku. Niedługo później pierwszym rekordzistą skoczni w Wiśle został Mieczysław Kozdruń . Wieloletni polski skoczek oraz trener narciarski z Limanowej skoczył na odległość 41 metrów . To rozbudziło apetyt na jeszcze dłuższe skakanie, dlatego Skocznia Malinka miała zostać rozbudowana .

To udało się jednak dopiero w 1953 r. Wtedy dokonano większej przebudowy obiektu, dzięki czemu już pięć lat później na skoczni w Wiśle można było rozgrywać prestiżowe, międzynarodowe zawody o Puchar Beskidów. W 1960 r., tuż przed wyjazdem na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Squaw Valle, podczas treningu doszło do tragicznego w skutkach upadku. Złamania kręgosłupa doznał jeden z najlepszych polskich skoczków Zdzisław Hryniewiecki: