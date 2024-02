Środowisko skoków narciarskich niemal zapomniało o Harrachovie, który nie gościł Pucharu Świata od 2013 roku. Ostatnią ważną imprezą tam rozegraną były mistrzostwa świata w lotach przed dziesięcioma laty, ale zostały one odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych. Obecny stan tej dyscypliny sportu u naszych południowych sąsiadów nie rzuca na kolana. Mistrzostwa kraju właśnie wygrał 35-letni Roman Koudelka , a zawody oglądało pod skocznią wedle różnych doniesień zaledwie 100-200 kibiców. Z kolei tamtejsze portale sportowe nie poinformowały zbyt szybko o wynikach rywalizacji.

Teraz Czesi chcą powrócić do kalendarza najważniejszych zawodów. Na razie mamut kompleksu Certak pozostanie niszczejący, ale zaplanowano już remont skoczni K-125, która stanie się jednym z tzw. gigantów. Rozmiar obiektu ma wynieść 167 metrów , celem projektantów jest umożliwienie skakania za 170. metr. O wszystkim powiedział serwisowi tvpsport.pl dyrektor czeskiej federacji narciarskiej Filip Sakala.

Mamy gotowy projekt. To będzie HS167. Władze Harrachova są bardzo przychylne, chcą tu z powrotem sprowadzić Puchar Świata. W kwietniu zaczynamy przebudowę, potrzebujemy na nią półtora roku. Jeśli nic się nie opóźni, a nie powinno, wkrótce to miejsce zyska nowe oblicze

Wspomniane mistrzostwa kraju zostały rozegrane na obiekcie K-90 (HS100), który obecnie jest największym umożliwiającym skakanie ze względu na kwestię naśnieżania. O skocznie dbają pracownicy miejscowego klubu LTBK. - Działają wspólnie w imię idei, kolektywnie, co jest piękną postawą. Bez kogoś takiego, jak oni, mistrzostwa w takiej pogodzie nigdy by się nie udały. A może nie byłoby już czeskich skoków. Oni między innymi pomagają utrzymać je przy życiu. Dziękuję im - zaznaczył w rozmowie z Michałem Chmielewskim wspomniany Sakala.

Skocznia HS167 w Harrachovie. Mistrzostwa kraju rozegrano na obiekcie HS100

- Wiem, że czasami nie dojeżdżamy z marketingiem. Informacja, że mistrzostwa Czech dojdą do skutku, pojawiła się w sieci dopiero we wtorek. To dla nas nauczka. Jednak od strony sportowej wszyscy wiedzieli, gdzie i o której się stawić. Z wielu względów te zawody musiały się rozegrać. Szczerze? Ulżyło mi, że wszystkiego nie zniweczyły odwilże i deszcz - zakończył dyrektor czeskich skoków.