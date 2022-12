Hannawald docenia innowacje w skokach. "Mamy więcej możliwości"

Były niemiecki skoczek - Sven Hannawald, przed zbliżającym się Turniejem Czterech Skoczni, podzielił się z niemieckimi mediami odczuciami, co do innowacyjnego początku tegorocznego sezonu Pucharu Świata. Uważa on możliwość rozgrywania konkursów w trybie hybrydowym za pomocną, ale ma nadzieję, że skoki pozostaną sportem, któremu towarzyszyć będzie typowo zimowa sceneria.