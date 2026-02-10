Haniebny atak na reprezentantkę Polski. PZN reaguje, jest oficjalny komunikat

Pola Bełtowska z pewnością nie tak wyobrażała sobie swoje debiutanckie zimowe igrzyska olimpijskie. W sobotę podczas konkursu indywidualnego 19-latka zajęła 50., czyli ostatnie miejsce po skoku na 78 m. Po nieudanej próbie nie kryła rozczarowania.

Niestety Polka nie pomogła swoim kolegom z kadry również we wtorek. Jej 82 m przyczyniły się do tego, że "Biało-Czerwoni" zajęli 11., przedostatnią pozycję w konkursie drużyn mieszanych.

Polka pod ostrzałem hejterów. PZN musiał zareagować

W żadnym wypadku nie jest to powód, aby na Bełtowską wylała się fala hejtu. A tak właśnie się stało. W rozmowie z Interią Sport skoczkini dosłownie nie dowierzała, że niektórzy internauci są w stanie wypisywać do niej prywatne wiadomości.

- Nie czytam komentarzy w mediach społecznościowych, ale dostaję takie prywatne wiadomości, że to jest kosmos. To jest taki hejt, jakiego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść. Nie robię tego specjalnie, a jestem "jechana" z góry na dół - mówiła.

- Hejt niestety zawsze był i będzie. Nie biorę zatem tego do siebie. Skoro tym, co mi to robią jest lepiej, to... - uzupełniała.

Na całą sprawę we wtorkowy wieczór zareagował Polski Związek Narciarski, który potępił karygodne zachowanie hejterów. "Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na karygodny hejt, który uderza w Polę Bełtowską. To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi" - czytamy na początku komunikatu.

W kolejnych fragmentach podkreślono całkowite wsparcie dla zawodniczki. "Wspieramy ich nie tylko w chwilach triumfu, ale przede wszystkim wtedy, gdy stają się celem bezpardonowych ataków. Pola ma nasze pełne wsparcie: merytoryczne, ludzkie oraz opiekę psychologa współpracującego z kadrą" - napisano.

Nie zapomniano także o sukcesie, jakim niewątpliwie jest sam udział w igrzyskach. "Jest jedną z najlepszych zawodniczek w kraju i znalazła się w gronie 50 najlepszych skoczkiń globu na najważniejszej imprezie czterolecia. To są fakty, których nie zmieni żadna anonimowa nienawiść. Hejt zabija pasję, niszczy psychikę i uderza w fundamenty sportu" - apeluje PZN.

