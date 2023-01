Niektórzy widzą w nich rywali walczących niemal "na noże". Okazuje się jednak, że o ile na skoczni Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud istotnie ze sobą konkurują, o tyle już poza konkursami nie szczędzą sobie wyrazów wzajemnej sympatii. Gdy Norweg zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni , polski skoczek zainicjował piękny gest i razem z Anze Laniskiem podniósł przeciwnika, sadzając go sobie na ramionach. Był to wyraz szacunku i uznania dla osiągnięć kolegi.

"Jest jedna rzecz, którą [Dawid] ujął nas i Halvora. Ten moment, gdy wraz z Anze wzięli go na ramiona i nosili . To było coś niesamowitego. Spełnienie marzeń! Dziękuję mu za to" - komentował zachowanie Kubackiego ojciec norweskiego zawodnika w rozmowie z TVP Sport.