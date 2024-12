Treningi i kwalifikacje do sobotniego konkursu w fińskiej Ruce miały odbyć się w piątek, ale ostatecznie z powodu silnych podmuchów wiatru przełożono je na następny dzień. Warunki poprawiły się na tyle, by rywalizacja się odbyła, jednak trudno nazwać ją w 100 proc. sprawiedliwą. Na decyzje podejmowane przez organizatorów narzekali m.in. Norwegowie.

Dużego pecha podczas sobotnich kwalifikacji mieli Robert Johansson i Halvor Egner Granerud. Drugi z wymienionych uzyskał zaledwie 70 metrów i podobnie jak kolega z drużyny, nie uzyskał awansu do konkursu.