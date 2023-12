Początek sezonu 2023/24 w skokach nie idzie po myśli Halvora Egnera Graneruda . Reprezentant Norwegii w ostatnich czterech konkursach tylko raz uplasował się w "TOP10", co daje mu 16. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Już po inauguracji w Finlandii zawodnik Aleksandra Stoeckla grzmiał w mediach o katastrofie , jednak wydawało się, że jego występ w Ruce były jednorazową "wpadką". Rzeczywistość okazała się inna i na ten moment Granerud jest daleki od formy , którą prezentował w ubiegłym sezonie.

Nie da się ukryć, że po znakomitym sezonie 2022/23 w wykonaniu 27-latka, zagraniczne media miały ogromne oczekiwania wobec podopiecznego Aleksandra Stoeckla. Na razie jednak zawodnik nie może przebić się przez koalicję niemiecko - austriacką, co niesamowicie go irytuje. W rozmowie z telewizją NRK zdradził, że po pierwszym skoku w niedzielę chciał spakować swoje rzeczy, bowiem nie przypuszczał, że jego wynik (119 metrów) da mu awans do serii finałowej.