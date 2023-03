Norweg ma 386 punktów przewagi nad Kubackim i ten już nie będzie w stanie go wyprzedzić w klasyfikacji generalnej . Poza niedzielnym konkursem na Vikersundbakken do końca sezonu pozostały już bowiem tylko trzy zawody indywidualne - jeden w Lahti i dwa w Planicy.

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud już w gronie najlepszych w Norwegii

"W kontekście Pucharu Świata to, czego dokonał Granerud w ostatnich sezonach, jest przełomowe i zupełnie wyjątkowe w historii norweskich skoków narciarskich wśród mężczyzn. Kiedy wygrywasz Puchar Świata w klasyfikacji generalnej, jesteś najlepszym skoczkiem narciarskim na świecie przez cały sezon, a kiedy on robi to teraz po raz drugi, to jest zupełnie niesamowite" - powiedział Petter Tenstad, komentator Viaplay, w rozmowie z Nettavisen.