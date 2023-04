Halvor Egner Granerud pokazał, co czekało go w domu. Nie mogło być inaczej. "W końcu"

Halvor Egner Granerud zdominował rywalizację w zakończonym niedawno sezonie i chociaż nie sięgnął po indywidualny medal mistrzostw świata, to ma powody do zadowolenia. Norweg po raz drugi w karierze wywalczył Kryształową Kulę, wygrywając cykl z dużą przewagą nad rywalami. 23-latek do tych sukcesów dołożył triumfy w dwóch prestiżowych imprezach, przez co po zakończeniu zmagań ma powody do świętowania. Razem ze skoczkiem jego osiągnięcia fetują bliscy, którzy przygotowali zawodnikowi niespodziankę.