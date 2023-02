Halvor Egner Granerud w ostatnim czasie prezentuje bardzo wysoką formę, czego potwierdzeniem są kolejne zwycięstwa odnoszone przez Norwega. 26-latek nie dość, że wyprzedził Dawida Kubackiego i jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to ma szansę na wyśrubowanie rekordu należącego od kilku lat do Petera Prevca. Stanie się tak, jeśli pochodzący z Oslo zawodnik utrzyma świetną dyspozycję do końca sezonu.