MŚ juniorów. Jan Habdas szczerze o stresie

Po zawodach przedstawiciel FIS przeprowadził rozmowy z medalistami. Habdas przed kamerą otwarcie przyznał, że rywalizacja w Kanadzie jest dla niego stresującym przeżyciem. - Poranek był dla mnie trudny, bo po przebudzeniu zacząłem się stresować. Dlatego starałem się zająć czymś innym - powiedział. Jak dodał, zajął się układaniem kostki Rubika, co "uwielbia" i w ten sposób starał się nie myśleć o czekającym go konkursie.

I chociaż 19-latek wywalczył brąz, to nie ukrywał, że popełnił błędy w obu próbach. - Moje skoki nie były takie świetne. Wszystkie były spóźnione i jestem z tego powodu niezadowolony - podkreślił. Skoczek wyjaśnił też, że w jego skokach po wyjściu z progu "nie było energii", przez co w powietrzu od razu stracił trochę prędkości. Cieszy go jednak zajęcie trzeciego miejsca. - Jestem szczęśliwy z tego powodu - przekonywał.