Gwiazdy skoków narciarskich przyjadą do Polski. Znamy pierwsze nazwiska

Europa kilka lat temu zainspirowała się innymi częściami świata i postanowiła zorganizować multidyscyplinarne zawody sportowe poprzedzające letnie igrzyska olimpijskie. Pierwsza edycja Igrzysk Europejskich odbyła się w 2015 roku w Baku. W tym roku zaszczyt organizacji tak prestiżowego wydarzenia przypadł Polakom. W dniach od 21 czerwca do 2 lipca sportowcy z całej Europy zjadą się do Krakowa, by wziąć udział w 3. Igrzyskach Europejskich.