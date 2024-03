Gwiazdor wraca do Pucharu Świata. Już oficjalnie. "Dam z siebie wszystko"

W najbliższy weekend w Norwegii rozpocznie się prestiżowy cykl Raw Air, na który składają się zmagania w Oslo, Trondheim i Vikersund. W bardzo dobrych nastrojach udają się tam Słoweńcy, którzy ostatnio świetnie spisują się w Pucharze Świata. Kibice z tego kraju mają zresztą podwójne powody do radości, bo nie dość, że ich zawodnicy walczą o czołowe lokaty, to jeszcze do kadry wraca leczący poważną kontuzję gwiazdor.