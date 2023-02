22-latka od dłuższego czasu zalicza się do ścisłej, światowej czołówki. Łącznie wygrała dotąd pięć konkursów Pucharu Świata, a łącznie aż 24 razy stawała na podium w zawodach cyklu. Niestety, sezon 2022/23 nie układa się do końca po jej myśli. Przygotowania do niego zakłóciła kontuzja (skręcenie kostki), jakiej doznała we wrześniu. W czołowej trójce oglądaliśmy ją tej zimy tylko dwukrotnie - w Villach, gdzie zajmowała trzecie lokaty.